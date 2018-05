2018-sæsonen af det populære TV3-program 'MasterChef' lakker mod enden - og det har ikke været nogen helt almindelig sæson.

Seertallene har været bedre end normalt, programmerne har fået god omtale på nettet - og kemien mellem deltagerne og dommerne har været helt i top. Nu lakker programmet mod enden. Torsdag er der finale, hvor vinderen af Master Chef 2018 skal kåres.

Dommer Thomas Castberg ser tilbage på en sæson, han beskriver som 'vildt god'.

»Vi har haft et vildt godt cast i år. De har været rigtig behagelige at arbejde sammen med, og det har været fedt for os dommere at engagere os i dem. Jeg har sendt mange deltagere hjem gennem de i alt 487 programmer, jeg har lavet, hvor jeg knapt kunne huske deres navne, men i år har vi været helt rørte og har lige skullet trække vejret, inden vi har sendt en deltager hjem,« fortæller han.

Det har ifølge Thomas Castberg gjort det hele ekstra spændende, at dommerne fra begyndelsen af sæsonen ikke havde nogen idé om, hvem der ville klare sig godt.

»Jeg har prøvet i tidligere sæsoner, at vi vidste, det ville blive én af fire deltagere, der ville vinde. Det tog noget af spændingen ud af det hele. I denne sæson har deltagerne været mere jævnbyrdige, og det har været godt for spændingen. Det er kun fedt, at der har været en reel konkurrence,« siger Thomas Castberg, der er den mest erfarne dommer på programmet, der i øvrigt er en af Danmarks helt store tv-produktioner med omkring 80 beskæftigede under optagelserne.

Hans dommerkolllega Jakob Mielcke, der sammen med Jan Hurtigkarl driver gourmetrestauranten Mielcke & Hurtigkarl på Frederiksberg, ser også tilbage på sæson 2018 med begejstring.

»Det har været fantastisk at opleve, hvordan noget bare er gået op i en højere enhed i år. Vi er lykkedes med at vokse i et tv-marked, der ellers ikke vokser. Jeg tror, det skyldes, at mange af de andre reality-programmer, man ser på TV3 og andre steder, har det med at udstille lidet flatterende sider af mennesket, hvor MasterChef ikke udstiller nogen. Vi får nogle håbefulde mennesker, der vil udvikle sig, og som får bedømt deres præstationer i køkkenet. Hudløst ærligt. Det tror jeg, der er mange, der godt kan lide at se,« siger Jakob Mielcke.

Foto: MTG/TV3 Foto: MTG/TV3

Han vakte blandt andet vakte opsigt med sin afskedstale til Regina Jørgensen, der røg ud i afsnit 40.

»Jeg bliver nødt til at sige til dig, at det simpelthen har været fantastisk at lære dig at kende. I starten, da du vandt konkurrence efter konkurrence og skulle skridte de meter derover (på gulvet, red.), var det som om, der var et mismatch mellem din fysiske størrelse og den person, du var indeni. Jeg synes, I passer bedre sammen, når man ser på dig nu. Du har vokset rigtig meget, de uger, vi har kendt hinanden. Det har været en fornøjelse at følge med i,« sagde Jakob Mielcke i programmet.

»Det var helt musikalsk,« siger Thomas Castberg smilende.

»Det var en milestone. Da han sendte hende hjem, var vi alle enige om, at der var en ny standard. Men det var velment, og Regina var og er helt fantastisk. Jeg havde måske formuleret mig lidt anderledes, men jeg er helt enig i pointen,« tilføjer han.

Jakob Mielcke tænker også tilbage til det øjeblik med smil i stemmen.

»Nogle deltagere gennemgår en fantastisk personlig udvikling i løbet af de måender, vi har med dem at gøre. Det gjorde Regina. Hun kom med en personlig historie, og det berører mig. Hun er helt speciel,« siger han, der er ret begejstet for at være med i programmet.

»Jeg har en restaurant, der er lidt ligesom en sportsvogn. Den er helvedes dyr, og der er ikke så megen plads i den. Med andre ord er det ikke muligt for alle at få et bord. For sådan en som mig, er det derfor en kæmpe glæde at være med i et program, hvor man når bredt ud og forhåbentlig er med til at løfte kvalitetsbevidstheden hos mange menensker. Det er inspirerende,« siger han, der modsat Thomas Castberg endnu ikke har taget stilling til, om han er med i en ny sæson af programmet.

Thomas Castberg håber dog, at de alle tre kan fortsætte.

»Vi er sammen i døgndrift. Det er meget intenst, og vi er helt rolige i vores roller. Jeg ville være ked af at stå med to nye dommere, men selvfølgelig kan vi tage en ny med,« siger han.