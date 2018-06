Det bliver Maria Månson, der skal afløse Louise Wolff i DR1-programmet 'Kulturmagasinet Gejst'.

De fleste kender nok Maria Månson fra DR K-programmet 'Filmselskabet', hvor hun i selskab med forskellige medværter anmelder film en gang om ugen. Det er altså ikke helt uvant for tv-værten, når hun fremover skal formidle kultur i 'Kulturmagasinet Gejst'.

Det skriver DR.

Maria Månson overtager posten fra Louise Wolff, der ellers tilbage i november 2017, hvor hun fik værtsrollen på programmet, kaldte det 'en drømmeopgave'. I sidste uge kom det dog frem, at Louise Wolff flytter tilbage til TV 2, hvor hun skal være med til at lave Go' Morgen Danmark.

Derfor tager Maria Månson altså over efter sommerferien, og det ser hun frem til:

»Jeg synes, ’Kulturmagasinet Gejst’ er er en naturlig forlængelse af det, jeg laver i ’Filmselskabet’, og min lyst til kulturformidling begrænser sig ikke til filmmediet alene,« siger Maria Månson til DR.

'Kulturmagasinet Gejst' bliver vist hver onsdag klokken 21.55 på DR1.