Bruce Willis, Keanu Reeves, The Rock, Liam Neeson og ... Mads Mikkelsen?

Den 52-årige dansker kan være på vej ind i toppen af internationale actionstjerner, efter han har sikret sig hovedrollen i Netflix' filmsatsning 'Polar'.

I filmen spiller han lejemorderen Duncan Vizla med tilnavnet 'Den sorte kejser', som vil gå på pension, da han finder ud af, at hans tidligere arbejdsgiver vil have ham elimineret. Hurtigt må han tilbage i rollen som iskold dræber for at overvinde den lille hær af unge, kyniske dræbere, som er sendt ud for at lægge ham i graven.

Hvis man synes, det plot lyder bekendt, tager man ikke helt fejl. Det er blandt andet oplægget i Keanu Reeves-filmen John Wick, som blev en gigant-succes i 2014. Du kan se traileren til den over artiklen.

Mads Mikkelsen har i flere år taget tilløb til sit helt store, internationale gennembrud med store roller i tv-serien Hannibal samt filmene Casino Royale, Doctor Strange og Rogue One: A Star Wars Story.

Nu får han så chancen i den altdominerende hovedrolle i 'Polar' som efter planen kommer på Netflix i hele verden til næste år.

Som medspillere har Mads Mikkelsen blandt andre Vanessa Hudgens, som det yngre publikum kender særdeles godt fra 'High School Musical' og 'Spring Breakers', samt Katheryn Winnick, der har fået sit store gennembrud i tv-serien Vikings.

'Polar' instrueres af svenske Jonas Åkerlund, som er et uskrevet blad indenfor spillefilm, men har et hav af musikvideoer bag sig.

Mere interessant er det ifølge filmsitet 'Bloody Disgusting', at producerparret Robert Kulzer og Jeremy Bolt står bag filmen. De er nemlig ansvarlige for den sindssygt populære Resident Evil-franchise.

Om 'Polar' kan blive lige så populær, og gøre Mads Mikkelsen til den superstjerne, som mange danskere mener, han har fortjent at være, finder vi ud af til næste år.

BT og metroxpress har anmodet Mads Mikkelsens agent, Ulrich Møller-Jørgensen, om en kommentar, men han er endnu ikke vendt tilbage.