Uvidenheden hersker i Frederikshavn, hvor Stella og Poul-Erik er begyndt at modarbejde hinanden.

I Frederikshavn er Stella uden arbejde, da hun stadig kæmper med angst efter en fødselsdepression, og imens prøver hendes mand Poul-Erik at få økonomien til at hænge sammen. Hvad Stella ikke ved er, at de snart vil miste både hus og bil, hvis ikke der kommer styr på afbetalingerne på parrets gæld.

Midt i sin uvidenhed tager Stella gang på gang ud og køber fastfood, tøj og andre ting til huset, men Poul-Erik sparer. Dén situation er han nu blevet så træt af, at han i protest selv at er begyndt at købe fastfood på tanken, når han hver dag kører på arbejde.

SE BILLEDET: Natascha Linea er blevet skaldet

LÆS OGSÅ: Snart 63-årige Klaus Riskær jubler: Jeg skal være far igen

Da ‘Luksusfælden’-eksperterne Mette Reissmann og Kenneth Hansen når frem til Frederikshavn viser det sig, at Poul-Erik er klar til at opgive sit ægteskab, hvis ikke der kommer styr på økonomien. Derfor beder Carsten Linnemann ham straks lægge kortene på bordet for Stella, så hun kan se, hvor langt ude deres økonomi er endt. Men kan Poul-Erik være ærlig og fortælle Stella, at alt er på spil?

Stella kan ikke undvære parrets bil, når hun skal til behandling på sygehuset, til banko og når hun skal handle. Men et nærmere kig på økonomien viser, at de slet ikke har råd til bilen. Spørgsmålet er nu, om Poul-Erik og Stella kan blive enige om, hvorvidt bilen skal sælges. For er det Stella eller Poul-Erik der bestemmer, når alt kommer til alt?

Du kan se hele afsnittet i aften klokken 20:00 på TV3.

LÆS OGSÅ: Sugar og Knaldperlen i pinlig navnefejl: Jeg har ingen ord

LÆS OGSÅ: ‘Luksusfælden’-eksperterne: Sådan har vi det, når folk græder

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.