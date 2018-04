'Luksusfælden'-eksperten har selv et sted i budgettet, hvor der bliver brugt en del penge.

»Væk med alle unødvendige poster i budgettet!«

Det er ofte det, som deltagerne fra ‘Luksusfælden’ får at vide, når de får besøg af de økonomiske eksperter. Det betyder dog ikke, at de resten af livet skal undvære de ting, og eksperterne selv har da også steder i deres budgetter, hvor der bliver brugt mange penge.

Det var en af de ting, der kom frem, da Kenneth Hansen og Carsten Linnemann for nylig satte sig til rette for at svare på spørgsmål fra ‘Luksusfælden’-seerne. Her ville en seer vide, om eksperterne selv har en såkaldt guilty pleasure.

»Jeg kan godt lide at gå ud og spise god mad. Det skal der ikke være tvivl om. Jeg bruger en del penge på restauranter og lidt god vin og så videre,« afslørede Kenneth Hansen over for seerne.

Intet problem

Han slog dog fast, at det heller ikke er et problem at bruge mange penge – så længe det er penge, man har til rådighed.

»Men selvfølgelig er det med i budgettet. Det er der da taget højde for. Der er jo heller ikke noget galt i at bruge penge på takeaway, cola, cigaretter og den slags ting. Men grunden til, at vi altid pointerer det i vores program er jo, at folk ikke har råd til det, fordi de ikke betaler til deres kreditorer, de betaler ikke børnebidrag og har ikke forsikringer og alle den slags ting. Og så er det et problem.«

»Så længe du overholder alle de forpligtelser i forhold til de lån, du har, og du betaler dine regninger, så er det jo 100 procent dig, der står for at bruge dine penge. Og det er der ingen andre, der kan blande sig i – overhovedet. Det er bare vigtigt at pointere, at det handler om, at man skal have overholdt alle sine forpligtelser – og så kan man bruge sine penge,« fastslår Kenneth Hansen.

Herunder kan du se hele liveudsendelsen og høre eksperterne svare på flere spørgsmål fra seerne:

