Linse er stolt af Geggo og Cengiz, som nu har sorte tal på bundlinjen i deres skønhedssalon La' Lotus.

I sommeren 2016 åbnede ‘Familien fra Bryggen’-parret Geggo og Cengiz skønhedssalonen La’ Lotus, og nu er der sorte tal på bundlinjen. Regnskabsperioden, der løber fra 1. oktober 2016 til 30. september 2017 – gav et overskud på 240.631 kroner efter skat. La’ Lotus havde en indtjening på 513.225 kroner, mens der er udbetalt gager for 250.956 kroner.

Hverken Geggo eller Cengiz har ikke kommenteret på regnskabet, men mor-Linse er ikke bleg for at rose sin datter og svigersøn til skyerne.

»Jeg er virkelig imponeret over dem. Jeg er meget stolt af dem. Også her er Geggo blevet voksen. De er satme gode til ikke at røre pengene på kontoen. De er meget fornuftige, og de gør det godt. De glemmer ikke butikken. Det kan man godt, når den kører, men de er dernede dagligt, og de er meget på med personalet. De er gode til at rose dem,« siger Linse.

Geggo og Cengiz arbejder i øjeblikket på at finde lokaler, så de kan åbne endnu en skønhedssalon. Til ZULU Awards fortalte Geggo nemlig, at parret gerne vil åbne et sted, der tilbyder botox og andre af denne type skønhedsbehandling.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.