Selvom Tine blev ked af det, har Lenny på intet tidspunkt fortrudt, at han smed kuglen.

De to vindere af 'Paradise Hotel' 2018 er netop blevet afsløret på tv! Lenny og Tine slog Nadja og Isac med fem ud af syv stemmer, så der var ingen tvivl om, hvem der skulle løbe med sejren.

Efterfølgende skulle Tine og Lenny gennem en troskabstest, hvor Lenny til stor overraskelse for Tine valgte at smide kuglen på 500.000 kroner. Tine måtte derfor rejse tomhændet hjem fra Mexico, mens Lenny kunne kalde sig halv millionær.

Tine er derfor meget ærgerlig og skuffet, men det ændrer bestemt ikke på, at Lenny er glad for sin beslutning:

»Jeg har ikke fortrudt én eneste gang, at jeg smed kuglen. Faktisk havde jeg det heller ikke dårligt i forhold til Tine, da vi stod der, for jeg havde mistet min menneskelige side undervejs i programmet. Og jeg synes, jeg fortjener det mest. Derfor har jeg det helt fint med at smide kuglen, selvom jeg da selvfølgelig synes, at det er lidt synd for hende, fordi jeg også ved, at hun rigtig gerne ville have vundet de penge,« forklarer Lenny til Realityportalen.dk og fortsætter:

»Samtidig havde jeg det også sådan, at så måtte Tine selv have gjort noget. Jeg havde sagt til min mor, at hvis jeg tog derned, så ville jeg vinde det hele og give hende 100.000 kroner. Tine burde også selv have smidt kuglen, når hun jo vidste, hvordan jeg havde spillet spillet. Jeg havde til gengæld grinet, hvis hun havde smidt den. Så havde det bare været backfire på mig selv. Selvom det da havde været sindssygt bittert. Jeg frygtede dog ikke, at Tine ville smide kuglen. Jeg var 100 procent sikker på, at hun stolede på mig, efter vi havde haft en ret personlig samtale samtidig med, at jeg hele tiden sagde, at jeg ikke kunne finde på at gøre det, fordi jeg ville vise, at jeg var et menneske. Så jeg vidste, hun ikke kunne finde på det.«

Den mest værdige

Ifølge Lenny selv er han dog også den mest værdige til at vinde denne omgang af 'Paradise Hotel', fordi han hele vejen igennem har spillet spillet.

»Tine, Nadja og Isac var da også alle tre værdige, men jeg var bare den mest værdige, synes jeg. Jeg havde virkelig gjort det, som man skulle gennem programmet. Jeg havde taget al lortet i flere uger i streg. Der gik vanvid i den for mig derinde, og hver gang jeg fik en chance, gjorde jeg noget vildt. Jeg tænkte også hele tiden på, at jeg ville lave noget fedt tv. Hvis jeg skal sige de mest værdige udover mig, vil jeg dog sige Nadja og Jonas som par. De stod godt nok også stærkt derinde,« fortæller Lenny, der dog ikke havde regnet med at vinde:

»Jeg havde regnet med, at jeg ville komme rigtig langt, men jeg havde faktisk slet ikke set mig selv vinde i en finale. Hvis man skal vinde, så skal man bruge virkelig mange stemmer fra folk, og jeg vidste, at jeg ville træde mange over tæerne i løbet af programmet. Så jeg skulle have hele snakketøjet med. Jeg tænkte også, da jeg så juryen, at det ikke så helt lovende ud. Jeg skulle hvert fald have overtalt enten Fie og Mathias, og jeg vidste ikke rigtig, om det var muligt. Jeg tror dog, det betød alt for Mathias, at jeg fortalte ham hemmeligheden, og da Fie så også kom over, var det helt sindssygt. Så min plan gik, som den skulle, og det er virkelig fedt at vinde. Det var en magisk aften, og drengene og jeg var helt oppe at køre.«

