Nu kan du få et lille smugkig på, hvad du kan glæde dig til i den kommende sæson af 'Landmand søger kærlighed'.

I midten af marts blev det afsløret, hvem der er de seks nye landmænd i den nye sæson af ‘Landmand søger kærlighed’, som sendes til efteråret. Siden da har det været muligt for landets kvinder at skrive ind til de søde landmænd.

Nu er det dog slut med at kunne sende breve afsted. 30. april startede nemlig optagelserne på den nye sæson, og den seneste uge har den skønne vært på programmet, Lene Beier, derfor været forbi de seks landmænd for at aflevere de mange breve. De næste mange uger gælder det derfor om at finde den helt rette kvinde til hver af de seks fyre, så vi til efteråret kan få et knald godt program at se.

Hvis du også synes, der er lidt længe til efteråret, så er der dog godt nyt. Lene Beier har nemlig den seneste uge lagt en masse glimt fra optagelserne på sin Instagram-profil, så det er muligt at følge lidt med fra sidelinjen.

»I morgen skal den første af “de nye” landmænd på speeddate. Og vi skal alle møde de fem kvinder, han har valgt, for allerførste gang. Jeg glæder mig helt vildt til at hilse på dem, men jeg gætter på, at der er gigantiske sommerfugle i maven hos landmand Troels lige nu,« skrev hun blandt andet tidligere på ugen.

»Jørgen, han bor simpelthen bare det hyggeligste sted. Lige nu er han igang med at lave en sync, som er et interview. I skal lige se, hvordan det fungerer,« lyder det også fra Lene i en video på hendes Instagram, hvor hun også viser, hvor fint Jørgen bor, og hvordan det ser ud, når han bliver interviewet.

Se flere af Lenes billeder fra optagelserne til ‘Landmand søger kærlighed’ herunder:

Når vennerne kommer på besøg..... #landmandsøgerkærlighed Et opslag delt af Lene Beier TV2 (@lenebeier) den 2. Maj, 2018 kl. 8.01 PDT

#livetpålandet #landmandsøgerkærlighed Et opslag delt af Lene Beier TV2 (@lenebeier) den 8. Maj, 2018 kl. 11.00 PDT

Jubiiiiiii Optagelserne til den nye sæson af “Landmand søger kærlighed” starter i dag - vi ses på landevejen #glædermig #landmandsøgerkærlighed #nysæson Et opslag delt af Lene Beier TV2 (@lenebeier) den 29. Apr, 2018 kl. 9.48 PDT

