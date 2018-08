Til efteråret genopliver TV2 det legendariske quiz-program ’Lykkehjulet’ efter 17 års pause. Her fortæller Lars Herlow, hvordan det var at overtage værtsrollen i 2001 efter Bengt Burg og stoppe igen efter kun en enkelt sæson.

’Lykkehjulet’ er måske det mest ikoniske tv-program i TV2’s historie. Quiz-showet, der blev hentet til Danmark i 1988 og personaliseret op igennem 90’erne af Bengt Burg, blev en fast bestanddel af danskernes aftenhygge.

Omkring årtusindskiftet ville TV2-cheferne prøve noget nyt og skiftede Bengt Burg ud med den 28-årige Lars Herlow, der var kendt fra den musikalske satireduo 'Klassens tykke dreng’.

»Vi havde været på tv med ’Klassens tykke dreng’, og så blev jeg spurgt af Nordisk Film og TV2, om jeg ville være vært. Jeg tænkte, at ’Lykkehjulet’ var noget af en underholdningsinstitution, og at det var noget af en opgave at videreføre. De ville lave det på en ny og anderledes måde, og jeg syntes, det lød spændende, så jeg sagde ja,« husker Lars Herlow i dag tilbage.

For at nå ud til de yngre seere flyttede man sendetidspunktet fra om aftenen til sidst på eftermiddagen og skiftede det farverige klassiske studie ud med et mere køligt, stilrent blåt.

Foto fra den sidste optagelse af 'Lykkehjulet' med Lars Herlow som vært. Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere Foto fra den sidste optagelse af 'Lykkehjulet' med Lars Herlow som vært. Foto: LISELOTTE SABROE

Michael Meyerheim var i 1988 den første vært på 'Lykkehjulet'. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Michael Meyerheim var i 1988 den første vært på 'Lykkehjulet'. Foto: NILS MEILVANG

Internationalt set var det en succes, for den 2. april 2001 kunne Lars Herlow og hans medvært, Maria Hirse, lade sig hylde i Cannes ved en tv-messe, hvor de vandt prisen for ’verdens bedste fornyelse’ af ’Lykkehjulet’.

Desværre var stemningen i Danmark ikke lige så god. Gamle avis-artikler fortæller i dag om dalende seertal og utilfredse (ældre) seere, der savnede de gode gamle dage, og halvt inde i 2001 meddelte TV2 så, at man ville lukke ’Lykkehjulet’ ved årsskiftet.

Lars Herlow har det i dag okay med, at han 'kun' fik en enkelt sæson som vært på ’Lykkehjulet’, og nævner selv tv-prisen i Frankrig som et sjovt højdepunkt.

»Det var en fed tid. Det var skidesjovt at lave, og der var rigtig søde mennesker hele vejen rundt. Det er en erfaring, jeg på ingen måder vil være foruden.«

Når TV2 nu begynder at sende ’Lykkehjulet’ igen, bliver det med ’Go’ morgen Danmark’-vært Mikkel Kryger og skuespiller Stephania Potalivo som værtspar, og Lars Herlow har kun positive ord at sende i deres retning.

»Lykkehjulet’ havde dengang og har stadig et fuldstændigt unikt koncept, som appellerer til alle aldre. Jeg kan huske, at jeg så det rigtig meget, før jeg selv blev vært, og jeg håber, at det bliver en stor succes igen, og at det bliver sjovt for dem at lave. De får i hvert fald et fantastisk koncept at arbejde med, og så er det bare at forvalte det efter bedste evne.«

Lars Herlow, der i dag er 45 år, fortsatte efter ’Lykkehjulet’ med at lave ’Klassens tykke dreng’, hvor han sammen med sin makker Morten Brix stadig optræder ved diverse arrangementer.

Igennem årene har man også kunnet opleve ham i små roller i tv-serier som ’Langt fra Las Vegas’ og julekalenderen ’Pyrus i alle tiders eventyr’. Lige nu holder han ferie.

»Lige nu er vi på ferie i Mexico og holder pause fra al optræderiet, selvom det på ingen måder er hårdt arbejde. Det er jo et fantastisk at leve af at gøre folk i godt humør.«

'Klassens tykke dreng'. Lars Herlow og makkeren Morten Brix. Foto: Pr foto Vis mere 'Klassens tykke dreng'. Lars Herlow og makkeren Morten Brix. Foto: Pr foto

