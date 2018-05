Der er nu gået knap et år, siden Anders og Cecilie valgte at gå hver til sit.

Da første sæson af ‘Landmand søger kærlighed’ blev vist tilbage i foråret 2015, mødte vi blandt andet den jyske Anders Poulsen. I løbet af programmet så det ikke ud til, at han ville finde kærligheden, men heldigvis endte det hele lykkeligt, da han til sidst fandt sammen med Cecilie Kjædegaard fra Holbæk, som han ellers havde fravalgt på grund af afstanden.

Efter programmet rykkede Cecilie teltpælene op og flyttede ind hos Anders i Jylland, og i marts 2016 blev de forældre til sønnen Ditlev. Desværre varede kærligheden ikke ved,og i juni sidste år valgte parret at gå hver til sit. Bruddet skydtes, at de var for forskellige.

Nu er knap et år gået, og en stor ting har ændring sig efter bruddet:

»Jeg er hjemme på Sjælland igen, og det er der flere årsager til. Hovedsageligt manglede jeg dog mit netværk for meget, efter at Anders og jeg gik fra hinanden. Så jeg er rigtig glad for at være tilbage. Jeg har jo alt her, og Ditlev trives også så fint« fortæller Cecilie til Realityportalen.dk og fortsætter:

»Der var nogle udfordringer i starten, men nu går det rigtig godt. Ditlev ser også stadigvæk Anders hver anden weekend. Det er vi dog så småt ved at lave om på, så Anders kommer til at se ham endnu mere. Det glæder vi os alle til.«

