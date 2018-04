TV-kanalen MTV går tilbage i tiden og relancerer inden længe et af kanalens mest ikoniske og populære tv-programmer.

Tv-programmet 'YO! MTV Raps', der fik premiere tilbage i 1988 og blev vist frem til 1995, var en medvirkende årsag til, at hiphop- og rapmusik for alvor blev mainstream. 1. juni, godt 30 år efter premieren, bliver programmet relanceret ved et stor jubilæumsshow i New York.

I en pressemeddelelse oplyser MTV, at rap-koryfæer som Flavor Flav, Doug E. Fresh, T-Money, Fat Joe, Ed Lover og KRS ONE vil optræde ved det store jubilæumsshow, ligesom programmets oprindelige værter også vil være til stede.

Showet vil ifølge MTV kunne livestreames, og er desuden et forsøg 'genopfinde programmet til den nye generation.'

Faldende seertal i Danmark

Da MTV gik i luften for første gang i 1981, var til det til billederne Apollo 11's månelanding og til speaken »Ladies and gentlemen..... Rock'n'roll,« efterfulgt af musikvideoen til The Buggles 'Video Killed the Radiostar'.

Med et var de første ord i bogen om én af alle tiders største tv-fænomener skrevet, og MTV revolutionerede i den grad musikindustrien.

Siden gik det kun én vej for tv-kanalen, der op gennem 90'erne var noget nær det hotteste i både ind- og udland, mens de sideløbende afholdt de populære MTV Music Awards, der blev et tilløbsstykke for tidens absolut største kunsterne.

MTV's popularitet kom i den grad også til udtryk i programmet 'Total Request Live', der med sin debut i 1998 lagde Times Square i New York ned på grund af Backstreets Boys' deltagelse. Men tv-kanalens storhed i 90'erne var imidlertid ikke nok til at bevare tronen som tidens største musikkanal.

I takt med udviklingen af internettet blev videotjenesten YouTube lanceret. Og der gik ikke lang tid før dens potentiale blev opdaget.

Seerne var ikke længere henlagt til håbet om, at næste sang lige netop er ens yndlingssang, og MTV's flow-tv blev udfordret. På få sekunder gjorde YouTube det muligt at finde lige nøjagtig den musikvideo, man gerne vil se - helt lovligt.

I stedet begyndte kanalen at bruge penge på drama- og realityserier, og i dag vises der stort set ingen musikvideoer MTV.

»Der begik MTV deres største bommert. De tænkte, at når teenagere kan gå på internettet og se musikvideoer nu, så var der ingen grund til at de fortsatte med at vise dem på MTV,« har musikekspert Henrik Milling tidligere udtalt til BT om MTV.

Udviklingen medførte, at det totale antal af minutter, danskere i alderen 15-26 år brugte på MTV, blev mere end halveret fra 1992 og frem til 2015.

MTV's seertal

Create line charts

Kilde: TNS Gallup TV-Meter, 1992-2015