Det er to år siden, skibet Havana og Theis og Emil Erichsen vendte tilbage efter tre års jordomsejling, og nu skal den populære sejlerfamilie igen på togt med et tv-hold i hælene. Familien har i mange år haft en drøm om at udforske den nordlige del af jordkloden, så denne gang går turen til den norske vestkyst, Grønland, Færøerne og Island, skriver TV 2.

Som på togtet i den sydlige del af verden skal hele Erichsen-familien også afsted på tur denne gang. Dog er familien udviddet med både svigerdøtre og et lille nyt medlem af familien, da Mikkel Beha Erichsens ældste søn, Emil Midé Erichsen, for nylig blev far til en lille søn.

»Det føles fuldstændig fantastisk,« sagde Mikkel Beha Erichsen til Billed-Bladet om sin nye rolle som farfar.

Hele den store familie på i alt otte personer skal således afsted mod nord, og Mikkel Beha Erichsen er forberedt på, at det ikke nødvendigvis bliver en dans på roser med en lille baby ombord.

»Hvis det er en lille skrigeballon med kolik, kan det godt være, det ikke er så sjovt at sidde på et skib i minus 30 grader. Men hvis det er et nemt lille barn, tror jeg, de tager ham eller hende med under armen og kommer med ud at sejle,« sagde Mikkel Beha Erichsen til TV 2 inden fødslen.

Den kommende tur kommer ikke til at foregå på Havana, men derimod på familiens nye skib Wallenberg, som Mikkel Beha Erichsen og konen Marian Midé Andersen købte i efteråret 2017. Egentlig skulle familien allerede nu være draget ud på deres rejse, men fordi det har været nødvendigt med reparationer, ligger skibet stadig på værft nord for Frederikshavn, hvor Mikkel Beha Erichsen arbejder på at få alt fikset.

Planen er, at familien sejler afsted mod de nordlige kyster i sensommeren, og derfra kommer familien nok til at være væk i et par år. Det vides endnu ikke, hvornår den kommende sæson af 'Kurs mod fjerne kyster' bliver sendt.