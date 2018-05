Say Yes to the Dress: Konfirmations special er der 3 piger på besøg i Panayotis og prøve konfirmationskjoler. Både konfirmander og entourage har forskellige meninger til hvordan kjolen skal være. Se hele afsnittet mandag kl.21:00 på Kanal 4 eller på Dplay.dk

Få e-avisen og fuld adgang til BT.dk hver dag for 199 kr./md. - Bestil nu Kan du li' hvad du læser? Giv os et like Hitter på Facebook