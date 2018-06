Hvis du hører til den store gruppe af danskere, der spændt har fulgt de håbefulde par i DR-programmet ’Gift ved første blik’, så kan du godt begynde at glæde dig.

Den kommende og femte sæson af det populære tv-program bliver nemlig sendt til efteråret, og optagelserne er gået i gang.

Det oplyser DR’s presseafdeling til B.T.

Det var tilbage i december, at DR proklamerede, at en ny sæson af kærlighedseksperimentet var på vej. Programmet, hvor en række par bliver matchet af eksperter, bliver gift ved første møde og skal bo sammen, har været en stor seer-succes for DR, og den seneste fjerde sæson havde et ugentligt gennemsnit på 220.000 seere på nettet. Dertil kom de seere, der fulgte programmet på tv.

Christian fandt kærligheden – efter programmet

Selv om programmerne har været en stor seer-succes, har ’Gift ved første blik’ dog ikke affødt mange lykkelige forhold. Ingen af parrene fra den seneste sæson er sammen i dag, men flere har dog fundet kærligheden siden.

En af dem er 32-årige Christian Lundmand Jensen, som blev gift med Mette Tell i programmet, og selv om det ikke gik mellem de to, var det alligevel ’Gift ved første blik’, der blev vejen til kærligheden.

Mette Tell og Christian Lundmand Jensen. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Mette Tell og Christian Lundmand Jensen. Foto: Snowman Productions ApS

Allerede i sommeren sidste år kunne Christian Lundmand Jensen nemlig fortælle, hvordan han blev kontaktet af en kvinde, der havde set ham i tv – og siden er de to blevet så glade for hinanden, at de er flyttet sammen.

»Jeg fik meget opmærksomhed efter programmet, og jeg fandt simpelthen en kæreste. Vi kom på en date og har været kærester siden. Vi mødtes i foråret sidste år, og så flyttede vi sammen i sensommeren, så nu bor vi sammen i Valby,« siger Christian Lundmand Jensen til B.T.

Han har ikke tidligere villet fortælle meget om sin udkårne, da parret ikke ønsker presseomtale, men han vil dog gerne afsløre, at hans kæreste hedder Kathrine.

Christian Lundmand Jensen er i dag glad for, at han deltog i programmet, og selv om han ikke endte sammen med Mette Tell som håbet, er han glad for, at programmet fungerede som en udvidet datingprofil.

»Man sparer de der 15-20 lange breve på en datinghjemmeside om, hvem man er, og hvilken bog man kan lide. Det var rigtig dejligt, og derfor var det afslappet, da vi mødtes, for hun kendte mig nærmest allerede,« forklarer Christian Lundmand Jensen.

Ændringer i den nye sæson?

Det vides endnu ikke, hvad den kommende sæson af ’Gift ved første blik’ kommer til at indeholde, men tidligere har redaktør Sofia Fromberg over for B.T. påpeget et par ting, man ville se på i en eventuel ny sæson.

»Hvis vi skal lave det igen, er der nogle ting, vi gerne vil kigge på til næste sæson. Jeg synes jo - og det er ikke en kritik af denne sæson, det er meget vigtigt - at det kunne være spændende at komme endnu tættere på at forstå, hvorfor de gør, som de gør, og se på de bagvedliggende mønstre i deltagernes liv. Hvis en var blevet svigtet af sin far som barn, tager man det så med i sit parforhold? Og hvad betyder det? Det kan give ny læring for deltagerne selv, men også seerne, tror jeg,« sagde Sofia Fromberg til B.T. sidste år.