De faste seere af 'Årgang 0' har nok bemærket det gennem årene. Den milliondyre Volvo i garagen, sommerhuset på Mallorca og og den 250 kvadratmeter store villa i det eftertragtede, aarhusianske kvarter Højbjerg vidner om, at familien ikke mangler noget.

Christians mor, Tina Elhauge, har fået et overskud på 5.829.000 kroner med modefirma Like London, der sælger engelsk dametøj over nettet. Det viser det nyeste regnskab. Overskuddet er således mere en 13 gange større end i 2012.

Men vejen dertil har som sagt ikke været uden problemer. Både Tina og manden Mogens gik i 2009 ned med stress og måtte tage orlov fra deres karrierejobs. Tina arbejdede som indkøber hos Bestseller i 15 år, med mange rejsedage og ansvar for en stor gruppe medarbejdere, mens Mogens, far til Christian, havde et krævende job i reklamebranchen.

»Det var først mig, der fik det fysisk dårligt. Først tog jeg tre måneders orlov, så tre måneder til, og til sidst kunne jeg godt se, hvilken vej det gik,« fortale Tina til BT tilbage i 2010.

Nu satser begge forældre på livet som iværksættere. Tina med modefirmaet Like London, der nu har 13 ansatte, og Mogens med hud- og hårplejeserien Arokko, som han sælger over nettet. Men indtil videre har det været hustruen Tina, der har høstet mest succes som selvstændig.

Det, at familien ikke mangler noget, bliver også tydeliggjort i deres seneste investeringer i ejendomme. Christians far har købt nogle lejligheder på Aarhus' nye havnepromenade, mens Tinas firma har investeret i et hus til 6,3 mio. kr. i Aarhus.

Familien Elhauge har ikke været med i 'Årgang 0' fra starten, men blev en del af serien i 2006, da Mathilde Beuschaus forældre valgte at springe fra.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Tina Elhauge, men det har desværre ikke været muligt.