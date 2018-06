Drengene er ikke helt tilfredse med deres nye, kvindelige roomies.

Tirsdag den 26. juni går TV3’s online platform, Viafree, i luften med et spritnyt program: ‘Paradise Kollektivet’. I programmet flytter seks tidligere paradisoer ind i et nyopslået kollektiv i hjertet af København, hvor de skal bo og leve side om side i en måned i sommeren 2018.

Gennem sæsonen er vi med helt tæt på, når paradisoerne mærker stobylivets puls, hvor drama, intriger, fester, dates, roadtrips og meget mere bliver en del af deres nye hverdag. Men noget tyder på, at drengene ikke er helt tilfreds med pigerne, Cecilie, Maja og Katrine, de bor sammen med.

»Alle drengene er jo glade for piger. Alle drengene er single. Det ville være oplagt, at man havde nogle søde piger boende, som også er singler. Det er ikke tilfældet. Det er lidt kedeligt, når drengene gerne vil hygge og have det sjovt. Alt det med sex, hygge og intimitet er skyllet ud i toilettet. Det havde været sjovere, hvis de havde fundet nogle piger, som var lidt mere friske« siger Jonas til Realityportalen.

Boris Laursen, som for nyligt er blevet single, er enig, og der går lidt for meget kæresteri i den for hans vedkommende.

»Jeg kan ikke dét der: “Jeg skal hjem til min kæreste”. Prøv at høre her: Vi er her for at give den gas! Det er ikke så sjovt. De kunne godt være single. Det synes jeg kunne være ti gange federe. Der går lidt for meget popcorn og Netflix i den« siger Boris.

Kollektivets sidste mandlige paradiso er Rasmus fra sæson 14. Han er enig med sine to nye roomies.

»Jeg synes også, at det er mærkeligt. Jeg troede, at det var singler, jeg skulle bo sammen med« siger han.

Det er ifølge Realityportalens oplysninger kun Cecilie, der er helt single. Katrine har fået en kæreste, mens Maja lige nu ser en sød fyr. På trods af utilfredsheden, så er der dog stadig håb for, at drengene får opfyldt deres mere intime fantasier.

»Det betyder jo heldigvis ikke, at man ikke kan invitere sine venner op, når man pludselig får en god ven to meter nede af gaden, for dér ligger alle klubberne. Så kan man jo bare være venner for en aften« siger Jonas med et smil.

Det bliver spændende at følge med, når ‘Paradise Kollektivet’ har premiere den 26. juni.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk