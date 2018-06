Nathja Borowiec, kendt fra 'Paradise Hotel' sæson 9, har fundet en sød fyr på Tinder.

Der er amoriner i luften for den tidligere ‘Paradise Hotel’-deltager, Nathja Borowiec. Hun har nemlig fundet en sød fyr, afslører hun.

»Jeg ser én, som er jeg rigtig glad for, og vi tager bare tingene stille og roligt. Det er helt nyt, så det er hverken fastlagt, hvad det skal blive til, eller om det skal blive til noget.«

»Lige nu ved jeg bare, at jeg er glad for ham, og at jeg synes, at han er sød. Vi må se, hvad tiden bringer en dag. Vi tager det stille og roligt« fortæller hun til Realityportalen.

Mødtes på Tinder

Selvom Nathja intet problem har med at fortælle, at hun er glad for den nye fyr, så bliver det straks værre, da snakken falder på, hvor de har mødt hinanden.

»Jeg vil næsten ikke ud med, hvor jeg har mødt ham, for jeg har altid været hater af det fis. Men jeg oprettede en Tinder-profil i et par dage, da jeg havde et væddemål, og så var der sgu match. Jeg er ikke stolt af Tinder, men nu er jeg bare glad for, at jeg har mødt ham. Han er ret skør, så vi griner meget, når vi ses« fortæller hun.

Parret har dog ikke været på en traditionel date.

»Man kan ikke kalde det dates, hvor man tager ud og spiser, og det bliver akavet. Vi hygger os bare, og vi har det rigtig sjovt« fortæller hun.

Følg med på Realityportalens Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.



