Hvad gør man, når man nærmer sig de 30 år, lige blevet single og generelt føler sig en smule forvirret i livet, mens halvdelen af ens vennegruppe langsomt får børn og bliver ’rigtigt voksne’? Det spørgsmål stod bedstevennerne Julie Rudbæk og Jesper Zuschlag over for, da de begge blev single i slutningen af 20’erne, og nu har den danske komikerduo lavet tv-serien ’29’ om fænomenet 30-års krisen.

»Man synes da også, man har problemer i starten af 20’erne, men der kommer bare mere på spil, når du kommer op omkring de 30, fordi de beslutninger, du træffer, har mere langsigtede konsekvenser. Hvis du får et barn, går du den vej med kæresten, og hvis du går fra kæresten, så er du pludselig single og 30. Det er to virkelig forskellige situationer,« siger Jesper Zuschlag.

»Der er en grund til, at der er et fænomen, der hedder 30 års-krisen. Halvdelen bliver gravide og halvdelen går fra deres kærester. Man gør ligesom status i slutningen af 20’erne. Jeg havde ikke noget før det, hvor jeg tænkte: Det skal jeg have nået. Men jeg havde altid tænkt, jeg var noget bestemt, når jeg nåede de 30. For rigtig mange er man bare sjældent der, hvor man troede, man ville være, og det er måske også okay,« tilføjer Julie Rudbæk.

Hvorfor har ingen lavet det her?

Jesper Zuschlag og Julie Rudbæk mødtes for 10 år siden på Nørgaards højskole, hvor de begge studerede filmskuespil. Siden blev de bedste venner, uddannet fra Det Danske Filmskuespillerakademi, og de seneste år har de slået deres folder under duonavnet ’Julie og Jesper’ med en række satireshows på DR.

Tv-serien ’29’ er både skrevet, instrueret og spillet af Julie og Jesper selv og er blevet en af de første serier på YouSee’s nye comedy-kanal. Sæson to ’30’ er allerede lavet og kommer senere på året.

Det er første gang, de to skuespillere også har skrevet og instrueret en serie selv, og det har været vigtigt for makkerparret at holde serien så autentisk som overhovedet muligt. Derfor hedder hovedpersonerne i serien også Julie og Jesper, de er også gode venner, de bor også i København og har de nøjagtigt samme problemer, som dem Julie Rudbæk og Jesper Zuschlag kæmpede med i deres slut-tyvere i forhold til karriere, kærester og venskaber.

Blandt mange andre problemer kæmper Julie og Jesper i '29' også med en krop i forfald.



»Vi satte os og tænkte: Hvilken serie ville vi blive glade for selv? Jeg kiggede rundt i min vennegruppe og det eneste, vi snakkede om, var det her, og jeg tænkte: Hvor er det vildt, der ikke er en serie om den her 30 års-krise,« siger Julie Rudbæk.

»Det er, som om der er en målgruppe i starten af 20’erne, du laver noget til, og så er der voksne på 40+. Af en eller anden grund er der ikke folk, der laver noget til dem i midten,« tilføjer Jesper Zuschlag.

En blanding af virkelighed og fiktion

I serien spiller han selv Jesper, der er blevet droppet af sin kæreste og søger den tryghed, hans bedste ven har i et familieliv. Omvendt er Julie gået fra sin kæreste og er klar til at give den gas som en fri fugl, mens hendes bedste veninder er mere optaget af børn end fadøl og fyre. Flere af episoderne er plukket fra Julie og Jespers egne liv, fra deres venner og krydret med en snert fantasi.

»Min private livssituation er slet ikke lige så kritisk som i serien. Alle mine veninder har slet ikke fået børn endnu, men det begynder at bevæge sig derover af. Så man har taget grundinspiration fra alle de historier, vi har oplevet, og så er det blevet en blanding,« forklarer Julie Rudbæk og tilføjer:

»Mange af mine venner har spurgt, hvem de er, men ekskæresterne har ikke sagt noget. De kan nok godt regne ud, hvem de er,« griner skuespillerinden.

Faktisk er ’29’ så tæt på virkeligheden, at en af Jesper Zuschlags venner er kopieret stort set direkte ind i serien.

»Jeg har en ven, der hedder Martin, som er ham, der er min bedste ven i serien. Han er kæreste med hende, der spiller Eva i serien, og hun hedder Eva i virkeligheden. De har også den lille dreng, der er med, og de bor også der, hvor vi har optaget det. Så det er faktisk bare Martin, vi har skiftet ud,« forklarer Jesper Zuschlag og understreger dog, at selve handlingen i serien trods alt ikke er identisk med virkeligheden.

»Jeg har også luret på min ekskæreste og stalket ham, som Julie gør i serien, men der var ikke en bil, der kørte væk og afslørede mig. Vi digter til og trækker det hele lidt hårdere op,« siger Julie Rudbæk.