Det tidligere 'Paradise'-par er flyttet under samme tag i det nye Viafree-program 'Paradise Kollektivet'.

Maja og Jonas blev ‘Paradise’-kærester i Mexico under ‘Paradise Hotel’ sæson 13, og de blev også ved med at date efter hjemkomsten til Danmark, selvom Jonas ikke ønskede at være rigtige kærester. Forholdet holdt dog ikke, da Maja fandt ud af, at Jonas også var sammen med andre piger.

Alligevel kunne parret ikke give helt slip på hinanden, og til en ‘Paradise’-reunion i Aarhus i april endte de på et hotelværelse sammen. På trods af det slog Maja efterfølgende fast, at det nu var helt slut mellem dem.

Nu er parret midlertidigt flyttet ind under samme tag. De er nemlig begge to deltagere i Viafree-programmet ‘Paradise Kollektivet’, hvor seks tidligere paradisoer er flyttet sammen i en lejlighed i København. Men giver det så problemer for de to tidligere turtelduer?

»Det er fint at bo sammen med Maja. Vi snakker ikke så meget sammen, men det er jo, som det er« fortæller Joans til Realityportalen.

På trods af, at parret har en fortid sammen, så er det altså lidt begrænset, hvor meget de har at tale om.

»Tingene er lidt kortfattede, men det er fint nok. Vi kan godt bo sammen« fortæller Jonas.

Der er ikke udsigt til, at vi kan forvente flirt mellem det tidligere par i ‘Paradise Kollektivet’, for Maja har nemlig fundet sig en sød fyr, hun lige nu bruger en del af sin tid på – også selvom hun er flyttet ind i ‘Paradise Kollektivet’ med tre singlefyre.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk