Advarsel: Denne artikel indeholder en SPOILER. Læs den ikke til ende, hvis du ikke vil kende de tre mænds skæbne, før du ser filmen om deres liv.

Tre unge amerikanske mænd fandt ved et tilfælde ud af, at de var trillinger. Senere viste det sig, at de - uden at vide det - deltog i et videnskabeligt eksperiment om arv og miljø.

Da Robert Shafran 19 år gammel i 70'erne mødte op på sin første skoledag på et college i New York, kendte han ikke et øje. Alligevel hilste mange af hans medstuderende på ham, som om de allerede kendte ham. De krammede ham. Dunkede ham i ryggen og blev ved med at kalde ham 'Eddy.'

Også Roberts værelseskammerat mente, han havde set ham før. Han havde nemlig tidligere boet sammen med en fyr, der havde de samme mørke krøller, den samme mimik og den samme holdning som ham.

Det viste sig snart, at Robert Shafrans dobbeltgænger ikke bare var en tilfældig ung mand, der lignede ham, men derimod hans ukendte bror, Eddy Gallan, som gik på samme college.

»For mig var det, som om der havde manglet noget hele mit liv. Og da jeg omsider kom på skolen den dag, 19 år gammel, var det som om jeg fik instruktionsmanualen,« siger Shafran til Washington Post.

Robert 'Bobby' Shafran og David Kellman. Foto: ANGELA WEISS Robert 'Bobby' Shafran og David Kellman. Foto: ANGELA WEISS

Sagen vakte stor opsigt, og det tilfældige møde mellem to unge mænd, der viste sig at være brødre, blev omtalt i en lokal avis. I Queens i New York sad en tredje ung mand med brune krøller og læste om dem. Han hed David Kellman og var også 19 år gammel, og han vidste med det samme, at han var deres tredje bror. Han tog kontakt til de to andre, og det viste sig, at de tre brødre var trillinger, som var blevet bortadopterede til hver deres familie lige efter fødslen.

Men det her er ikke bare historien om et helt utroligt sammentræft og en lykkelig genforening. Da brødrene begyndte at grave i deres fortid, viste det sig nemlig, at de siden fødslen havde deltaget i et hemmeligt sociologisk eksperiment, ledet af psykoanalytikeren Peter Neubauer. Ved at placere identiske søskende i forskellige familier, prøvede han at finde ud af, hvad der former et menneske mest: Arv eller miljø?

Derfor blev de tre drenge i 1961 som spæde placeret i hver sit hjem med forskellige sociale og økonomiske udgangspunkter. End ikke adoptivforældrene vidste, at deres sønner havde brødre, eller at de deltog i eksperimentet. Selv om familierne flere gange gennem drengenes opvækst fik besøg af forskerne i deres hjem, anede ingen noget om den virkelige baggrund. Forældrene fik bare at vide, at deres børn var med i en undersøgelse om børns udvikling.

Det vides ikke, hvorfor drengenes biologiske forældre ikke havde mulighed for at tage sig af trillingerne.

Filminstruktør Tim Wardle mellem David Kellman (tv) og Robert Shafran. Foto: Taylor Jewell Filminstruktør Tim Wardle mellem David Kellman (tv) og Robert Shafran. Foto: Taylor Jewell

Davids adoptivmor, Claire Kellman, fortæller, at hendes søn meget tidligt havde en fornemmelse af, at han manglede noget.

»David begyndte at tale meget tidligt. Jeg kan huske, at han vågnede op og sagde: 'Jeg har en bror.' 'Og så talte vi allesammen om hans 'imaginære bror,'« fortæller hun.

Det viste sig senere, at alle drengene udviste tegn på separationsangst.

Shafran, Gallan og Kellman var ikke de eneste børn, der blev skilt ad og undersøgt på den måde. Studierne af tvillingerne og trillingerne resulterede i en forskningsrapport, som endnu ikke er blevet offentliggjort. Den skulle efter sigende befinde sig på Yale i Connecticut, og brødrene håber, den en dag bliver lagt frem.

»Det ville hjælpe os, hvis vi trods alt vidste, at der var kommet noget godt ud af studierne,« siger Kellman til Washington Post.

Det var det nu nedlagte adoptiv bureau Louise Wise, som i sin tid placerede drengene i hver deres familier som led i studierne, som blev ledet af Child Development Center. Det er i dag blevet slået sammen med The Jewish Board, som er en frivillig organisation, som laver socialt arbejde i New York.

David Kellman og Robert "Bobby" Shafran fotograferet med instruktør Tim Wardle ved premieren på 'Three Identical Strangers' på Sundance Film Festival i januar i år. Foto: ANGELA WEISS David Kellman og Robert "Bobby" Shafran fotograferet med instruktør Tim Wardle ved premieren på 'Three Identical Strangers' på Sundance Film Festival i januar i år. Foto: ANGELA WEISS

Historien om de trillingebrødrene er nu blevet til en dokumentarfilm 'Three Identical Strangers,' som fornylig havde premiere på Sundance filmfestivallen i Utah i USA.

Her deltog blandt andre instruktøren Timothy Wardle og to af de tre brødre, David Kellman og Robert Shafran.

Det er umuligt at beskrive årsagen til Eddy Gallan fravær fra premieren uden af afsløre, hvordan filmen ender.

Selv om de tre brødre efter genforeningen blev en del af hinandens liv og blandt andet åbnede en restaurant sammen, bar de alle på dybe sår fra barndommens svigt. For Eddy Gallan blev det for svært at håndtere, og han valgte at gøre en ende på sit eget liv, kun 33 år gammel. Han led af svær depression. En lidelse, som hans brødre mener, var arvelig og kunne være håndteret bedre, hvis de havde haft kendskab til den.

Psykoanalytikeren Paul Neubauer fastholdt til sin død, at han havde gjort det rigtige. The Jewish Board ønskede ikke at medvirke i dokumentaren, men siger i en udtalelse til Washington Post, at man ikke støtter Neubauers studier.