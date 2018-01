En familie fra Østjylland har været splittet, siden en 43-årig nevø giftede sig med sin 40 år ældre onkel og arvede mere end fem millioner kroner. Var ægteskabet den perfekte forbrydelse eller den afdødes ønske? Det kæmper familien stadig for at finde ud af.

Det er præcis et år siden, at Ragnhild Gregersen fra Øster Bjerregrav tæt ved Randers første gang stod frem i medierne og såede tvivl om ægteskabet mellem sin nevø og sin nu afdøde bror, Poul Erik Nielsen - en sag, der skulle vise sig at blive en af Danmarks mest omtalte og spektakulære arvestridigheder.

Ragnhild Gregersen var dengang og er stadig sikker på, at hendes afdøde bror er blevet snydt på det groveste, og derfor forsøger hun sammen med sin niece Anette Dyrbye at finde beviser på, at Poul Erik Nielsen var stærkt dement, da ægteskabet blev indgået, og derfor ikke vidste, hvad han gik ind til.

Det har et kamerahold fra TV 2 fået lov til at følge dem i, og det er blevet til et afsnit i programserien 'Når arven splitter os'.

»Jeg tror ikke, min bror har vidst, hvad det er, han gik med til, fordi han var så dement, dengang de blev gift. Han ved ikke, at han er gift. Han ved ikke, hvad han har skrevet under på, hvis han har skrevet under på noget,« siger Ragnhild Gregersen i programmet og tilføjer:

»Det ægteskab her har kun handlet om, at vores nevø kunne arve hans penge, uden at skulle betale arveafgift.«

Sagen kort Ragnhild Gregersens bror døde den 25. december 2016 stærkt dement i en alder af 83 år. To år før sin død i 2014 blev 83-årige Poul Erik Nielsen gift med sin 40 år yngre nevø. En nu 44-årig landmand fra Randers-egnen. Kort efter vielsen blev der oprettet en ægtepagt, hvori Poul Erik Nielsen overdrager 5,65 millioner kroner til sin nevø og ægtefælde i form af en gave. Ifølge Ragnhild Gregersen havde Poul Erik Nielsen altid sagt, at det var hende og hans to andre søskende, der skulle arve hans penge. Ragnhild Gregersen og hendes familie havde ingen anelse om, at Poul Erik Nielsen var blevet gift - det fandt de først ud af halvandet år efter i 2016.

To teorier

I programmet ser man, hvordan Ragnhild Gregersen og Anette Dyrbye sætter gang i deres egen efterforskning, alt imens efterforskningscentret for økonomisk kriminalitet ved Østjyllands Politi også arbejder på at komme til bunds i sagen.

Ragnhild Gregersen og Anette Dyrbye arbejder ud fra to teorier. De mener enten, nevøen formåede at presse Poul Erik Nielsen til at gifte sig, fordi han var så dement, og han ikke forstod hvad han sagde ja til eller skrev under på. Ellers er det deres overbevisning, at Poul Erik Nielsen slet ikke var til stede, og at en eller flere underskrifter er falske.

Ragnhild Gregersen (længst til venstre) med sin bror Poul Erik Nielsen (i midten). De to slørede personer er deres bror og søster. Broren er far til den 44-årige landmand, der i 2014 blev gift med Poul Erik Nielsen. Foto: Privat Ragnhild Gregersen (længst til venstre) med sin bror Poul Erik Nielsen (i midten). De to slørede personer er deres bror og søster. Broren er far til den 44-årige landmand, der i 2014 blev gift med Poul Erik Nielsen. Foto: Privat

Derfor skal de enten bevise, at underskriften er falsk, eller at Poul Erik Nielsen var svært dement, allerede da ægteskabet blev indgået.

Et par måneder efter vielsen blev Poul Erik Nielsen indlagt med en maveinfektion, og her konstaterede sygehuset, at han var 'svært dement' - men hvorvidt han var det før, viser sig svært for de to kvinder at bevise.

Arveretsadvokat Ulrik Grønborg fortæller i programmet, at der ikke er noget ulovligt i at gifte sig med sin onkel - også selvom det ikke er kærlighed, der ligger til grund for at ægteskabet bliver indgået. Derfor er det afgørende for sagen, at finde ud af, om Poul Erik Nielsen var svært dement allerede på det tidspunkt, hvor han giftede sig med sin nevø, eller om det rent faktisk var hans vilje, at ægteskabet skulle indgås og hans arv overlades til nevøen.

Nevøen har ikke ønsket at udtale sig i forbindelse med programmet.

'Når arven splitter os' sendes mandag klokken 20.00 på TV 2.