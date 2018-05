Det er 16 år siden, han sidst så sin eneste datter. I et interview åbner verdensstjernen, skuespiller Sir Anthony Hopkins, nu op om forholdet til den i dag 48-årige kvinde.

Det sker på den britiske radiostation Radio Times, som aviser som The Telegraph og Daily Mail citerer.

Anthony Hopkins, der har vundet en Oscar for bedste mandlige hovedrolle i filmen’ The Silence of the Lambs, hvor han spiller sin ikoniske rolle ‘Hannibal Lecter,’ anerkendes som en af de største nulevende skuespillere. Men han har selv erkendt, at han nok ikke er en af verdens bedste fædre.

Sidst han havde kontakt med sin datter, Abigail Hopkins, der har skiftet sit kendte efternavn ud med Harrison, var i 2002, fortæller den 80-årige skuespiller nu.

Om han i mellemtiden er blevet bedstefar, aner han ikke, lyder det, da han bliver spurgt til familiesituationen, som han meget sjældent taler om.

»Jeg har ingen anelse. Folk går hver til sit. Familier splittes. ‘Kom videre i livet.’ Folk træffer deres egne valg. Jeg er ligeglad om det er på den ene eller anden måde. Det er koldt. Fordi livet er koldt.«

Abigail Hopkins er blandt andet kendt som musiker. Her optræder hun med en guitar i 2006. Foto: ANDREW STUART

Anthony Hopkins fik datteren Abigail i 1969 med Petronella Barker - den første af i alt tre koner. Den britiske stjerne blev dog skilt fra Petronella Barker i 1972, og han forlod ikke blot sin hustru men også den tre år gamle pige.

I dag er Abigail Harrison kendt som både jazzartist, teaterdirektør og skuespiller.

Anthony Hopkins, der ikke har fået flere børn i sine senere forhold, har i de få gange, han har fortalt om sit forhold til datteren, ikke lagt fingre imellem.

»Jeg antager, at jeg er en egoistisk mand. Jeg har aldrig været en god ægtemand eller far,« lød det i et interview i 2002 ifølge The Telegraph.

Anthony Hopkins er aktuel i HBO-serien ‘Westworld,’ og den efterhånden aldrende skuespiller har stadig gang i flere projekter, herunder de kommende film ‘The Pope’ og ‘King Lear.’