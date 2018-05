Det blev Mogens Mortensen fra Aabenraa, der endte med at løbe med titlen som vinder af realityprogrammet 'Divaer i Junglen.'

I finalen vandt han over Paradise Hotel-deltageren Maja Bebe og kunne dermed stikke 100.000 kr. i lommen.

De nyvundne penge skal bruges på at rejse, siger han.

»Jeg har lidt klatgæld, jeg skal have betalt af. Og så regner jeg med, at jeg skal en tur til USA og besøge en kammerat, og så skal min søn forkæles lidt,« fortæller Mogens til Se og Hør.

Tidligere røg Fie Laursen (th.) ud af programmet.

Mogens Mortensen var med i programmet sammen med tre andre ukendte mænd i et nyt forsøg fra TV 3. Nu fortæller han, at han ikke længere kan gå i byen uden at blive spurgt om autografer eller få tilbud fra kvinder.

Rikke Chili.

Undervejs i programmet lod det til, at han og Rikke Chili havde et forhold.

»Mogens og jeg kom godt ud af det med det samme, vi talte sammen – der var bare kemi fra starten af. Vi tilbragte meget tid sammen og kunne relatere godt til hinanden. Hvad man faktisk ikke ser i aftenens afsnit er, at Mogens bliver knækket af Hr. Kjeldbjerg, da jeg skal forlade junglen, og dette er bare endnu et bevis på, at den venlighed og det venskab, vi havde/har, er ægte. Folk kan opdigte, hvad de vil og kan sige, at den ene brugte den anden. Jeg har fra starten af vidst, hvor jeg havde Mogens og han vidste, hvor han havde mig,« sagde Rikke Chili tidligere til Realityportalen om forholdet.