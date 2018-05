NRKs efterkommer til kæmpesuccesen Skam, ungdomsserien Blank, er sammen med resten af NRKs flader ramt af strejke. Og det betyder, at der ikke lige foreløbig bliver forløsning for de mange seere, der holder vejret for en lykkelig slutning.

Torsdag den 17. maj udkom det seneste afsnit af den populære serie, og her blev det samtidig markeret, at der nu ville komme en kort pause i programmet, præcis som det også var procedure under Skam-sæsonnerne. Men onsdag er Blank-hjemmesiden blevet opdateret med ordene: »Blank er rammet av streik« (Blank er ramt af strejke, red.).

De redaktionelle medarbejdere i NRK, (Norske rikskringkasting, det norske svar på DR, red.) gik i strejke den 15. maj, da det ikke lykkedes at lande en aftale med arbejdsgiverne om en ny overenskomst. Store dele af NRK's flader er berørt, og herunder altså også Blank. Det vides ikke, hvornår arbejdet genoptages, og seerne kan få et længe ventet svar på, hvad der sker med »Elsi« (Ella og Simen, for indforståede, Red.).

Seriens seneste afsnit sluttede med en mildest talt hjerteknusende cliffhanger, så i den dansk funderede fangruppe 'Kosegruppa DK' er der frustration at spore. Blank blev lanceret uden stort ståhej den 14. april og skaberne har ladet det være op til seerne selv at udbrede rygtet. Serien er opbygget på samme måde som skam, og består af små videoklip og screendumps fra sociale medier og beskedudvekslinger.

Serien handler om 19-årige Ellas vej til at finde sit eget ståsted i livet efter gymnasiet, mens alle andre omkring hende synes at vide, hvad vej de vil gå. Ungdomsserien bliver flittigt fulgt af 'Kosegruppa DK', og det seneste afsnits bratte afslutning afstedkom nogle meget følelsesladede kommentarer i gruppen.