Det er ikke overraskende, at 'Paradise'-parret er godt tilfredse med deres nye hjem.

De deltog begge to i ‘Paradise Hotel’ i år 2014, og dét blev starten på et helt nyt liv for Malte Castro og Nadia Stenberg. Umiddelbart efter turen til Mexico flyttede parret sammen, og den 28. maj 2015 blev parret forældre til en lille dreng, der fik navnet Mace.

LÆS OGSÅ: Geggo har været under kniven: Jeg ligner noget, der er løgn

Tidligere i år kunne parret afsløre, at de havde taget endnu et stort skridt sammen, idet de havde købt et nybygget hus i den nye bydel Nærheden i Hedehusene med overtagelse 15. marts. Deres to-værelseslejlighed var nemlig blevet for lille til familien.

Nu har ‘Paradise’-parret og deres søn snart boet i huset i fire måneder, og de er stort set kommet helt på plads:

– Vi er super glade for at bo her. Og vi er efterhånden kommet helt på plads, og vi har fået skabt et skønt lille hjem til vores familie. Det er dejligt endeligt at have fået sit helt eget, hvor man selv styrer det hele. Vi elsker også bare området herude. Det er en ny bydel, så alle starter “from scratch” og er super flinke. Der er også mange børn, som Mace kan lege med, fortæller Malte til Realityportalen.dk og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Ung mor jubler over ny karriere

– Vi skal lige have lavet kontoret/gæsteværelset helt færdigt med de sidste små ting, og ellers så mangler vi kun at få orden i vores skur. Efter det, så står det hele snorlige i huset og på vores grund.

LÆS OGSÅ: Nikita Klæstrup: Her er min kæreste

Der er heller ingen tvivl om, at Malte og Nadia har fået et dejligt hjem. Se blot alle billederne nedenfor:

Så blev det sidste værelse i huset tom for flyttekasser og nu blevet til et lille konto #wuhu #ikkeflereflyttekasser Et opslag delt af Nadia Stenberg (@nadiasteen) den 2. Jul, 2018 kl. 6.01 PDT

#KABE #kelimkiosken #elskervoressoveværelse Et opslag delt af Nadia Stenberg (@nadiasteen) den 2. Jun, 2018 kl. 2.38 PDT

3 år på mandag Familien kom og fejrede + forkældede Mace Idag #hyggeligdag #fødselsdag #Mace3år #storedreng Et opslag delt af Nadia Stenberg (@nadiasteen) den 26. Maj, 2018 kl. 10.59 PDT

Altanen er ved at være klar, så mangler vi bare haven #altanlivet #solrækkerne Et opslag delt af Nadia Stenberg (@nadiasteen) den 29. Apr, 2018 kl. 9.04 PDT

Reblogger lige @maltecastro billede af vores stue. Vi er SÅ glade for at bo her #solrækkerne Et opslag delt af Nadia Stenberg (@nadiasteen) den 17. Apr, 2018 kl. 9.31 PDT

Når man er børnehavedreng, så skal man jo også ha en stordrengeseng. Vi har valgt denne fra @hoppekids_official som kan købes hos @jollyroomdk Vi er så glade for vores valg! Den holder længe og kan vokse med barnet Vi har i samarbejde med @jollyroomdk også kunne indrette børneværelset så fint #jollyroomdk #hoppekids #kidsroom #alterfrajollyroom #samarbejde Et opslag delt af Nadia Stenberg (@nadiasteen) den 26. Mar, 2018 kl. 7.26 PDT

Så er vi så småt ved at komme på plads #solrækkerne #kabe #kelimkiosken #hay Et opslag delt af Nadia Stenberg (@nadiasteen) den 24. Mar, 2018 kl. 10.49 PDT

Vi har for første gang Idag stået i vores eget hus! #solrækkerne #nybyg #vierspændte #1månedetilbage Et opslag delt af Nadia Stenberg (@nadiasteen) den 20. Feb, 2018 kl. 8.23 PST

LÆS OGSÅ: Enige drenge i ‘Paradise-kollektivet’: Det er ulækkert

LÆS OGSÅ: Geggo: Cengiz har ødelagt mit og Linses forhold

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Her er Linses VILDE fremtidsplaner i Spanien

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.