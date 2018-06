Efter at have talt med en tidligere vinder, besluttede Lenny sig for, hvad han ville gøre i finalen.

I går kunne Lenny sætte en stor fed streg over rollen som den evige toer, da han med al sin kraft smed kuglen i jorden, sekundet efter Rikke Gøransson havde sagt “I har ét minut fra nu af” ved de 500.000 i ‘Paradise’-finalen. Dermed tog han røven på sin partner, Tine, og sikrede sig selv hele præmiesummen.

Samtidig skrev Lenny historie på ‘Paradise Hotel’ ved at være den mest vindende nogensinde. Der er nemlig ingen før ham, der har vundet en halv million. Kun i sæson et havde den daværende vinder, Benjamin, is nok i maven til at vente helt til sidst med at tage røven på sin partner, Dorthe, dengang var der dog kun en kvart million på spil.

Og det var ikke helt tilfældigt, at Lenny endte med at slå den rekord.

– Jeg havde snakket med Mathias, da han vandt de 450.000, hvor jeg spurgte ham om, at hvis han var så sikker, hvorfor ventede han så ikke til de 500.000 kroner. Her svarede han, at han ikke gad at stå og vente længere, og at han var ligeglad med de sidste 50.000 kroner. Der var han da lidt en tøsedreng. Så sagde jeg, at hvis jeg nogensinde står i den situation, så bliver jeg stående til de 500.000 kroner, og det gjorde jeg, fastslår Lenny og fortsætter:

– Det er virkelig fedt at slå rekorden med at have fået flest penge i ‘Paradise’-historien. Jeg har fået en rejse til 50.000 kroner, og så har jeg fået 500.000. Jeg er meget stolt af mig selv, selvom jeg er en kæmpe idiot, og mange nok hader mig. Men jeg har altid været en, der har taget egoistiske valg i mit liv.

Til trods for de egoistiske valg, så blev Lenny først kendt under sidste års ‘Paradise Hotel’ som drengerøven, der havde reddet en mands liv, så det er altså ikke kun egoisme den storsmilende fyr indeholder.

I ‘Paradise’-historien har seks par delt præmiesummen, mens otte før Lenny har taget fusen på deres finalepartner og nappet præmien selv.

Se jubelklippet og det første interview med Lenny, efter han er blevet udråbt til vinder herunder:

