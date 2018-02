Charlotte og Fredrik brugte deres personlige ting i soveværelsesindretningen i gårsdagens afsnit.

I aftes rullede andet afsnit af den nye omgang ‘Nybyggerne’ over skærmen. Dette var afsnittet, hvor det første af parrenes mange rum i lejlighederne i Hedehusene blev lavet færdigt.

Det blev Maria og Kristian fra gul lejlighed, der blev de heldige vindere, selvom alle fire par uden tvivl gjorde et godt stykke arbejde.

Hvad vi ikke blev præsenteret for i aftenens afsnit, var dog Charlotte og Fredrik fra grøn lejligheds personlige ting, som de har medbragt fra hjemmet i Aarhus. Forud for programmet har hvert par nemlig fået lov til at medbringe én personlig ting i deres ‘Nybygger’-lejlighed, og de kan selv vælge, hvornår de vil inddrage den i indretningen.

»Vores personlige ting er pladespilleren, som vi har indrettet med i soveværelset. Den har fulgt os ret længe, og den betyder meget for os. Man hørte dog ikke så meget om den i gårsdagens afsnit, da der var andre ting hos os, der blev fokuseret mere på – som for eksempel klovemusik« fortæller Fredrik grinende til Realityportalen.dk.

»Vi tog den med, fordi vi synes, den siger noget om os. Vi kan godt lide at sætte en plade på søndag morgen og så bare gå og slappe af hele dagen til det. Sådan rigtig hygge. Jeg har taget den med fra USA, da jeg var i New York sidste efterår. Og så synes vi bare, at den er så fin. Den skiller vi os ikke af med lige foreløbig« fortsætter Charlotte og tilføjer:

»Generelt betyder genbrugsfund og kunst meget for os, da det er noget, vi tit har følt os heldige over at finde, og som så følger os længe bagefter. De ting betyder mere for os end noget, man måske bare har opstøvet i Ikea.«

Hvilke personlige ting, som de andre par har medbragt, vides endnu ikke, da det først bliver afsløret, når de har brugt dem i et rum til indretning i løbet af ‘Nybyggerne’.

Se Charlotte og Fredriks fine pladespiller i soveværelset nedenfor:

