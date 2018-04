Den første uge er overstået, og nu gør Linse Kessler status.

Det er lidt over en uge siden, at Linse Kessler slog dørene op for sin nye Bed & Breakfast, som Realityportalen besøgte som de første gæster tilbage i februar måned. Den første uge var fuldt booket, og Linse er godt tilfreds med starten, selvom hun havde mange sommerfugle i maven, da Realityportalen snakkede med hende forud for åbningen.

»Jeg vil så gerne gøre det så godt som muligt. Folk skal virkelig have en super fed oplevelse. Det er vigtigt for mig, at folk, når de tager afsted, siger: “Hold kæft, Linse. Vi har bare hygget os!” Det vil bare gøre mig så glad,« sagde en spændt Linse for halvanden uge siden.

Men heldigvis blev de myrer, hun havde i maven over, hvordan det nu skulle gå, ikke negativt overrasket, afslører hun nu i en video på sin Facebook-profil.

»Al start er svær, men det er pisse fedt, og livet i Spanien er bare dejligt, så lige meget hvad for nogle ting, der dukker op, så er det bare sådan, at det er jo meget fedt, så lærer man noget nyt.«

I lørdags fyldte Linse 52, og i den anledning blev hun overrasket af Geggo, Cengiz og Alba på sin Bed & Breakfast, og det var alt, hvad den tidligere Bryggetøs kunne ønske sig.

Se videoen, hvor Linse gør status over den første uge som B&B-ejer herunder:

