'De unge mødre'-deltageren er glad i øjeblikket, for hun har nemlig fået sig en kæreste.

Det er efterhånden halvandet år siden, at tv-seerne sidst fik lov til at følge med i livet hos Sabrina Håkonsson og sønnen Mads, når de dukkede op på skærmen i ‘De unge mødre’. Den unge mor valgte at trække sig for i stedet at fokusere på livet uden for fjernsynet.

Livet uden kameraer går godt for den lille familie, og for nylig blev Sabrina igen ramt af Amors pil. Hun har nemlig fået sig en ny kæreste. Det bekræfter den unge mor over for Realityportalen, men hun vil gerne holde identiteten på den nye fyr hemmelig.

»Det eneste, jeg kan bekræfte, er, at jeg har fået en kæreste,« lyder det fra en lykkelig Sabrina, der dog alligevel gerne vil åbne lidt mere op om det nye forhold.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor hun kan høre Sabrina fortælle, hvorfor hun er bange for, at hun aldrig får lov til at opleves sin søn som voksen.

Mødtes i byen

Parret skrev sammen for et halvt års tid siden, hvor det dog ikke blev til mere end det. Det gjorde det dog, da de for nylig løb ind i hinanden igen.

»Han så mig i byen og skrev til mig. Og lige siden der har vi bare været sammen. Vi har været kærester i halvanden måned,« fortæller Sabrina, der er glad for deet nye forhold.

»Det er da dejligt at have en kæreste. Og så er han jo bare en kanon-dejlig fyr, der værdsætter mig.«

Den unge mor fortæller også, at hendes nye kæreste har mødt sønnen Mads, og det er gået helt efter planen.

»De er så glade for hinanden, så det er bare kærlighed, der er mellem dem,« siger den forelskede ‘De unge mødre’-deltager.

