Det er ikke alt, Jonas og Elina snakker om, der bliver vist på tv.

Onsdag aftens afsnit af ‘Paradise Hotel’ bliver Miss Paradise-ugen skudt igang. Imens pigerne er ude på fotoshoot, tjekker der en ny pige ind på hotellet, Elina, som de fleste af fyrene er ganske begejstrede for.

Især Jonas er meget henrykt over Elina og gør alt, hvad han kan, for at imponere hende og give hende indtrykket af, at hun kan stole på ham. Umiddelbart kan det også virke som om, at han lidt har glemt sin partner Nadja.

Jonas afslører dog nu overfor Realityportalen.dk, at han ikke har planer om at skifte Nadja ud. Det ændrer dog ikke på, at han giver Elina et tilbud, som dog ikke blev vist i aftenens program.

»Da Elina tjekker ind på hotellet, bliver jeg mega glad. Elina er lige sådan en type, som er meget sig selv, hvilket jeg finder meget tiltrækkende. Da jeg er partner med Nadja, skal jeg selvfølgelig også forblive det med hende, da jeg synes, at mig og Nadja er super gode sammen,« forklarer Jonas og fortsætter:

»På det tidspunkt er jeg lidt usikker på, om jeg kan stole på Nadja. Jeg tvivler på hende, fordi jeg ved, hun er mega vild med Lenny. Det gør mig som partner mega usikker, da jeg ikke ved, hvor jeg har Nadja helt præcist. Hun siger dog, at jeg er hendes drømmepartner, men følelser kan overgå selv det bedste partnerskab på hotellet, hvilket jo er set før. Derfor forslår jeg faktisk Elina, at vi kan være en form for “backup” hos hinanden, hvis noget skulle gå galt.«

»Jeg ville aldrig nogensinde kunne finde på at smide Nadja ud fremfor Elina, men hvis Lenny og Nadja pludselig gerne vil være partnere, skal jeg bare også være sikker på, at jeg har en chance for at blive herinde,« tilføjer Jonas.

Jonas fortæller desuden, at hans følelser for Nadja forsvandt meget hurtigt, da Elina kom ind. En del af årsagen var også, at han vidste, at Nadja ikke følte det samme, så han forsøgte derfor at komme videre.

