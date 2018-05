Det viser sig, at der er en god grund til, at den forlovede Pernille Nygaard medvirker i TV3-programmet.

I februar 2017 dukkede reality-baben Pernille Nygaard op til Reality Awards med sin nye kæreste – den seks år yngre Mikkel. Her fortalte hun, at parret havde mødt hinanden på jurastudiet og officielt havde været kærester siden den 12. januar 2017. To måneder senere kunne Pernille afsløre, at Mikkel havde været på knæ og friet til hende.

Derfor kan det måske undre nogen, at Pernille netop nu er deltager i ‘Dagens mand’, der ruller over skærmen hver torsdag. Det er der dog en god forklaring på:

LÆS OGSÅ: Pernille Nygaard skuffet over sin forlovede: Slut med nussetid

»Det er utroligt lang tid siden, vi filmede ‘Dagens mand’ sæson tre. Det var i starten af sidste år, så vi begyndte at filme lige inden, jeg blev kærester med Mikkel. Så jeg nåede lige at være med i et program som single,« fortæller Pernille, der begyndte at ses med Mikkel under optagelserne:

»Jeg havde jo en kontrakt, så derfor fortsatte jeg med at være med i ‘Dagens mand’. Derudover kan jeg godt lide at lave tv. Det er en super fed atmosfære, og bare det at arbejde med så mange søde mennesker – både deltagere og produktionen – det er jo luksus,« fortæller hun og tilføjer:

LÆS OGSÅ: Anna Due afslører hemmeligheden bag ‘Dagens Mand’

»Selvfølgelig er det da lidt øv, at programmet først sendes så lang tid efter, da nogle måske tænker, det virker mærkeligt, når jeg er forlovet. Jeg har dog samme holdning, som jeg altid har haft, at det ikke kan rage mig mindre, hvad andre synes eller tror. Min kæreste ser heller ikke reality, så vi kommer ikke til at se programmet.«

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: ‘Forsidefruer’-Jackie har fået ny kæreste

LÆS OGSÅ: Janni om ny sæson ‘Forsidefruer’: Der er én person, der skaber drama

LÆS OGSÅ: Gunnvør mistede sin mor som treårig: Jeg tænker meget på hende

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.