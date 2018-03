'Roseanne' overrasker alt og alle med hele 18,2 millioner seere til premieren. Donald Trump har personligt ringet og sagt tillykke.

De fleste troede nok, vi havde set det sidste til familien Conner, da sidste afsnit af den ikoniske sitcom blev sendt i 1997.

Men arbejderfamilien fra Illinois er tilbage - og det endda med det originale cast, der bl.a. tæller Roseanne Barr, John Goodman og Johnny Galecki, der ellers i mellemtiden er blevet en megastjerne med sin hovedrolle i 'Big Bang Theory'.

Den nye sæson startede tirsdag for det amerikanske publikum, og det blev til en succes, som ingen havde turde regne med, skriver amerikanske medier. Hele 18,2 millioner fulgte med på flow-tv ifølge New York Times.

Det er det højeste antal seere til noget program i seks år, skriver New York Post.

Den enorme succes har fået USA's præsident til at ringe personligt op til seriens hovedperson Roseanne Barr for at ønske hende tillykke.

En del af det første afsnit handler om, at Roseanne, som er Trump-fan, skændes med sin søster, som er Hillary Clinton-fan, og dermed indtager seriens et politisk ståsted, som efterhånden er sjældent i amerikansk populærkultur - nemlig et ståsted, som ikke er decideret anti-Trump.

