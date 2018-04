Mangler du en undskyldning for at kunne smide dine yndlingscitater fra 'Friends' på banen, selvom du ikke sidder med en genudsendelse af serien på skærmen for 398. gang?

Så er der gode nyheder.

Den populære komedieserie er nemlig omdrejningspunktet for en nye udgave af det klassiske brætspil Monopoly.

Det skriver britiske The Sun.

Spillet er angiveligt allerede udkommet, og hos den britiske forretning The Works, der blandt andet sælger legetøj og brætspil, er spillet ganske rigtigt også til salg.

For den nette sum af 29,99 pund, svarende til 255 danske kroner, kan man købe spillet på deres hjemmeside. Bare ikke lige nu, da de ikke længere er på lager.

Spillet er for op til seks spillere, der hver især spiller med en brik, der repræsenterer de seks hovedkarakterer i serien:

Dinosauren - Ross

Guitaren - Phoebe

Pizzaen - Joey

Håndtasken - Rachel

Den strikkede vest - Chandler

Kokkehuen - Monica

Et billede af spillepladen afslører, at man blandt andet kan blive ejer af Joeys båd og bordfodboldbordet fra Joey og Chandlers lejlighed, mens de klassiske bygninger/veje ser ud til at være blevet skiftet ud med forskellige berømte scener fra serien.

På The Works' hjemmeside har spillet indtil videre kun fået en enkelt anmeldelse - her har den fået én ud af fem stjerner.