TV-værten Tine Gøtzsche stopper på skærmen efter 22 år hos DR.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Tine Gøtzshe har de seneste otte år leveret nyhederne til danskerne i TV-Avisen, men den 1. september er det slut. Det har dog ikke været en nem beslutning.

»Jeg har elsket at være vært på TV-Avisen og få lov til at servere dagens vigtigste nyheder for seerne. Jeg har været omgivet af fantastiske og dygtige kolleger, og jeg har nydt det holdarbejde, der hver dag sender programmet afsted. Men efter mere end otte år på 18.30’eren – og næsten 22 år i DR – er tiden kommet til et sporskifte. Det er en svær beslutning at træffe, for DR er nærmest blevet en del af mit DNA. Så jeg siger farvel med en blanding af vemod og stærk tro på, at både TV-Avisen og jeg selv går en lys fremtid i møde,« siger Tine Gøtzsche i pressemeddelelsen.

Udover sin værtsrolle på TV-Avisen er Tine Gøtzsche kendt som vært på store begivenheder, og hun har senest dækket Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Derudover har hun tidligere arbejdet på DRs udlandsredaktion, lavet 'Temalørdag' på DR2 samt været vært på 'Profilen' med mere.

Det vides endnu ikke, præcis hvad DR-værten skal lave nu, men hun oplyser i pressemeddelelsen, at hun vil gå 'egne veje og se, hvad det bringer'.

DR har endnu ikke besluttet, hvem der skal erstatte Tine Gøtzsche som vært på TV-Avisen.