«Vi er 15 minutter inde i Danmarks Indsamling og kvalmen står allerede højt i halsen.«

Den kendte tv-vært og foredragsholder Anders Lund Madsen er ikke begejstret for DR1s store velgørenhedsshow, Danmarks Indsamling, der sendes lørdag aften. På Twitter harcelerer han over showet, som han synes er fyldt med 'Audireklamer og spytslikkeri af Christian Stadil'.

»Jeg betaler licens og jeg forventer andet og mere,« skriver han på Twitter.

19.42 - 42 minutter efter showet gik i gang - gav Anders Lund Madsen helt op.

»Jeg kan ikke mere,« skriver han.

Den kendte psykologiprofessor og bestseller-forfatter Svend Brinkmann forsøger at bakke Anders Lund Madsen op.

»Det er synd for dig,« skriver han.

Men det er faktisk Svend Brinkmann, det er synd for, lader Anders Lund Madsen forstå.

Tidligere lørdag langede Anders Lund Madsen ud efter velgørenhed generelt.

»Min bror og jeg vandt engang en million, som vi forærede til fattige børn i Zimbabwe. En million betød majsgrød til 5.000 børn i seks måneder. Bagefter sultede de videre. Nødhjælp er noget, man giver for sin egen skyld. Ikke for de fattiges. Køb deres varer i stedet,« skrev han.

Generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, var den første, der gik i rette med ham. Han ville vide, hvad det er for varer, de sultne har at sælge.

»Spørger manden, som tjener 102.000 om måneden på at sælge aflad. Jeg ved ikke, hvad sultne mennesker sælger. Arbejdskraft ville være et godt bud. Hvis de fik chancen og ikke blev holdt i et jerngreb af såkaldt bistand,« svarede Anders Lund Madsen.

Kommunikationsrådgiveren Rulle Grabow giver ham ret.

»Du har SÅ ret. Der er en forunderlig uvilje mod at se det sande billede efter årtiers forfejlet nødhjælpsindsats. Jeg gir sgu også til akuthjælp. Men frihandel og infrastruktur er det, der skal til.«

Og også LA-folketingsmedlemmet Mai-Britt Kattrup:

»Kloge ord. selv om jeg nu også gerne vil hjælpe i akutsituationerne.«

DRs kommunikationschef Lasse Bastbjerg Jensen har fulgt med på Twitter under showet og synes, det er helt fair, at der er delte meninger om Danmarks Indsamling.

»Smag og behag er jo forskellig, og der er heldigvis mange, der gerne vil se showet, som vi laver, fordi vi synes det er en god idé at være med til at gøre en forskel, hvilket vi gør sammen med en stribe danske nødhjælpsorganisationer, siger han.

Anders Lund Madsen skriver blandt andet, at der går lidt for meget Audi i showet. Hvad siger du til den kritik?

»Der bliver vist en Audi, som man kan deltage i en konkurrence om. Vi holder det sobert, og vi siger ikke mere om bilen end der er nødvendigt for at man kan tage stilling om man vil være med i konkurrencen. Det skal være på et minimum,« siger han.

BT ville gerne have haft Anders Lund Madsen til at uddybe sine synspunkter, men det har han ikke været interesseret i.