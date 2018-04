TV 2-korrespondenten Simi Jan har født sit andet barn, som er kommet til verden på en hel anden måde end det første.

Det skriver Se og Hør.



Den 39-årige mor kunne for nylig byde sin dreng nummer to til verden. Til Se og Hør fortæller hun, at hende og manden Allan er ‘helt forelskede’ i den lille ny.

Simi Jan åbner også op om fødslen, som hun jubler over. Hun fortæller, at det har været en normal fødsel, hvilket ikke var tilfældet med hendes ældste dreng Adam.

»Det har på sin vis også været mærkeligt, at lillebror ikke skulle tjekkes af en masse læger, ikke lå med en masse ledninger for at holde øje med hans hjerte og vejrtrækning og ikke fik alt mulig medicin. For det er jo sådan, det var med Adam. Så denne gang har været helt og aldeles anderledes. Allan var for eksempel med til fødslen, hvilket ikke var tilfældet sidst,« fortæller hun.



I 2014 blev Simi Jan på ret dramatisk vis mor for første gang til Adam, der blev født en halv måned før tid med et akut kejsersnit.



Så denne gang har været langt mere afslappet for familien, der kunne glæde sig over, at den nye tre kilo tunge baby kom til tiden.