Matchede med: Maria Luisa, 21 år, Aalborg

Hvordan meldte du dig til programmet?

»Min bofælle Jonas taggede mig i et Facebook-opslag om programmet, hvor der stod, at videnskaben skulle sætte os singler sammen med en, der havde de samme værdier. Alle mine kammerater har kærester, så det var nok også et hint om, at jeg også skal komme igang. Jeg meldte mig til eksperimentet for at finde kærligheden og give det hele en chance. Under normale omstændigheder dømmer vi hurtigt hinanden på udseendet, men i eksperimentet var man tvunget til at bo sammen med en person, som man aldrig havde mødt.«

Hvordan var det at bo med en helt fremmed i et måned?

»Det var vildt virkelig vildt at flytte ind hos en pige, som jeg slet ikke kendte. Hun har også en bofælle, så jeg skulle dele dagligdag og tilpasse mig to fremmede pigers rutiner i et måned.«

»Der er mange nye indtryk, når man møder en ny person, og samtidig har man en kameramand omkring sig. Det gør, at man virkelig er opmærksom på, at man ikke siger nogle dumme ting - både foran kameramanden og hende, som man møder for første gang.«

Hvad frygtede du mest ved eksperimentet?

»Det ville virkelig være træls at matche med en person, som var fuldkommen anderledes end en selv. Hvis det slet ikke fungerede, og stemningen var akavet. Det er også et skrækscenarie, at man bliver fremstillet på en misvisende måde på landsdækkende tv.«

Hvordan passede i sammen som par?

»Det kom bag på mig, hvilke ting vi havde til fælles, Hun er mere et ordensmennesker, og jeg er modsat mere afslappet., men vi er til gengæld begge meget passionerede, træner i fitness og taler begge flydende spansk.«

Tror du, at man kan finde kærligheden med en algoritme?

»Algoritmen er bedre end Tinder, fordi den ikke er baseret på udseendet, som kan gøre det meget overfladisk. Det kan i fremtiden måske være med til at pege en i den rigtige retning, men udseendet spiller også en rolle.«