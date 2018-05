Det er for alvor blevet seriøst mellem to af paradisoerne.

Der må siges at være kærlighed i luften i denne sæson af ‘Paradise Hotel’. Der bliver kysset en hel del deltagerne imellem og hygget i krogene, men også blandt nogle af deltagerne er der for alvor blevet indblandet følelser – nemlig hos Nadja og Lenny samt Mathias og Trine.

LÆS OGSÅ: Caroline afslører: Jeg måtte på hospitalet mange gange

I aftenens afsnit af ‘Paradise’ beslutter Mathias sig derfor for, at han nu vil tage forholdet med Trine til næste level:

»Jeg trækker Trine ud på en barstol, og alle folk tænker: “Hvad skal der ske?”. Trine er sikker på, at jeg vil give hende en lapdance,« fortæller Mathias.

»Det sker et eller andet nu. Jeg ved ikke, hvad der sker, bare at der sker et eller andet,« lyder det fra Trine.

»Trine, vil du være ‘Paradise’-kærester med mig?,« spørger Mathias, da han er faldet på knæ.

»Ja!,« udbryder Trine med det samme.

LÆS OGSÅ: Janni Ree afslører: Disse divaer har overrasket mig negativt

»Jeg føler rigtig meget for Mathias, jeg synes jo, at han er en rigtig god dreng og rigtig sød. Jeg tror bare, at jeg er overrasket over, at jeg kan komme til at føle sådan, for det troede jeg ikke, der ville ske for mig,« forklarer en lykkelig Trine.

Se ‘Paradise Hotel’ i aften klokken 22.00 på TV3 og Viaplay.

Se også det søde klip her.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-Mathias og Trine: Sådan blev vi kærester

LÆS OGSÅ: Dansk realitystjerne springer ud som skuespiller i Netflix-serie

LÆS OGSÅ: ‘Forsidefruer’-Jackie taler ud om ny kæreste: Vil gerne have børn sammen

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.