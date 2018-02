"Vinterbrødre" er Hlynur Pàlmasons danske spillefilmsdebut, og søndag blev han belønnet for sit arbejde.

Med hele ni priser ryddede filmen "Vinterbrødre" bordet ved Robert Prisen søndag aften.

Det er den islandske filminstruktør Hlynur Pàlmason, der står bag filmen, og han kunne sammen med resten af holdet bag filmen juble, da "Vinterbrødre" sluttede aftenen af med at vinde en Robert for årets danske spillefilm.

»Det er vanvittigt, helt fantastisk. Det er en stor ære og anerkendelse til alle, der var med til at lave filmen. Nu skal vi feste og danse,« lød det fra Hlynur Pàlmason efter aftenens prisuddeling.

Kort forinden havde han været på scenen for at modtage en Robert for årets instruktør.

Det er instruktørens danske spillefilmsdebut.

"Vinterbrødre" er tidligere blevet hædret både i udlandet og herhjemme. Sidste år vandt filmen fire priser på filmfestivalen i Locarno, hvor skuespilleren Elliott Crosset Hove fik prisen for bedste mandlige hovedrolle.

/ritzau/