Forestil dig, at din egen mor tvivler på dig igen og igen. Forestil, at hun fortæller dig, at din karriere er færdig om lidt.

Den slags udmeldinger voksede Hollywood-stjernen Jodie Foster op med gennem sin barndom og sine teenageår, hvor moderen fungerede som datterens ambitiøse manager.

»Hun gjorde konstant et stort nummer ud af at fortælle mig, at jeg snart ville være et overstået kapitel. Derfor har jeg nærmest hele mit liv haft krise over at være i det her fag,« fortæller Jodie Foster, da B.T. møder hende i Los Angeles i anledning af hendes nye film, actionkomedien 'Hotel Artemis'.

Hun var kun tre år, da hun optrådte i sin første reklame, og derefter gik der ikke længe, før hun fik roller både i tv-shows og Disney-film.

»Min karriere var en familieforretning, allerede fra jeg var helt lille,« siger Foster, som fik sit helt store gennembrud som 12-årig i Martin Scorsese-dramaet.”Taxi Driver”.

I filmen spiller den unge Foster over for Robert de Niro, og selvom hendes præstation som forhærdet teenageprostitueret skaffede hende en Oscar-nominering, troede moderen stadig ikke på, at datterens karriere ville

fortsætte.

Fakta Jodie Foster blev født 19. november 1962 under navnet Alicia Christian Foster

er vokset op med sin mor og tre søskende

har været nomineret til en Oscar fire gange og vundet to (Anklaget, 1989 og Ondskabens øjne, 1992)

har været nomineret to ni Golden Globes og vundet to (Anklaget, 1989 og Ondskabens Øjne)

har bl.a. instrueret filmene Little Man Tate (1991), Home For The Holidays (1995) og Money Monster (2016)

er en nær ven af Mel Gibson, som hun også har arbejdet sammen med flere gange

har to sønner, hvis far er ukendt for offentligheden

blev i 2014 blev gift med fotografen Alexandra Hedison

taler flydende fransk og har læst litteratur på det anerkendte Yale universet

har haft flere dramatiske oplevelser med fanatiske fans. Ikke mindst John Hinckley, der i 1982 skød mod Ronald Reagan i et forsøg på at tiltrække sig Fosters opmærksomhed

»Da jeg var 15-16 år sagde hun, jeg ikke ville få flere roller, når jeg blev 17, og sådan blev det ved i årevis. Det var også derfor, jeg på et tidspunkt begyndte at studere, for jeg var hele tiden så bekymret for, hvad jeg skulle tage mig til, når jeg ikke fik tilbudt flere film,« lyder det fra skuespilleren med den karakteristiske stemme. En stemme, der får film-klassikere som Anklaget, Ondskabens Øjne og Panic Room til at tone frem på den indre storskærm.

Til sidst fik Foster endelig sagt fra over for den dominerende mor, der i de flere årtier ikke har været en del af datterens arbejdsliv. Men der er ingen bitterhed at spore, når Jodie Fosters taler om moren, som i dag er stærkt ramt af demens, ligesom den 55-årige skuespillerinde heller ikke bærer nag over sin opvækst i showbiz.

Over de sidste fem årtier har Jodie Foster opbygget et imponerende CV som både skuespiller og instruktør – på trods af moderens profetier om en kortvarig karriere.

»Det var det liv, jeg kendte til,« siger hun afklaret.

“Samtidig har det givet mig nogle muligheder, andre kvinder ikke har fået. Da jeg begyndte at arbejde, var der stort set ingen kvinder bag kameraet i filmindustrien. Måske en makeup-artist eller assistant engang imellem, men det var det. Ellers var det bare mig og alle drengene. Men for mig har det været fantastisk, for jeg mødte nogle mænd, der troede på mig og mit talent, og de har været en vigtig del af min læretid i branche.”

Sine egne to sønner har Jodie Foster altid forsøgt at holde væk fra rampelyset. I det hele taget har hun værnet om både sit privatliv og ikke mindst sin seksualitet. På trods af vedvarende rygter tog det lang tid, før Foster stod ved, at hun var til kvinder.

I sin nye film, Hotel Artemis, spiller Jodie Foster en sygeplejerske, der på sit eget lille, veludstyrede privathospital redder velhavende kriminelle fra alverdens kniv-og skudsår.

I 2007 nævnte hun første gang offentligt sin daværende, kvindelige partner gennem adskillige år, Cydney Bernard, i en takketale. I 2013 stod hun på scenen ved Golden Globe-overrækkelsen, hvor hun for rullende kameraer og under store klapsalver fortalte, at hun var »sprunget ud over for venner og familie for tusindevis af år siden.«

Talen dedikerede hun til sine to sønner, Charles og Kit, som på det tidspunkt var 14 og 12 år gamle. Foster har aldrig fortalt hvem, der er far til de to sønner, men da hun møder B.T., er det tydeligt, at moderrollen er en af de roller, der har betydet mest for hende gennem årene.

»Jeg elsker at have drenge. Det er en så fascinerende at opleve, for deres pubertet er meget anderledes, end hvad jeg selv var igennem i den alder. Men vi har et helt fantastisk forhold, og på en eller anden måde har det nok fået mig til at forstå mænd bedre.«

Som mange andre forældre oplever Foster også, at det kan være svært at slippe sine børn, når de pludselig er store nok til at klare sig selv.

»Jeg synes jo lige, jeg har skiftet deres bleer og holdt dem i hånden, når de gik over vejen, og pludselig står de der foran mig og er mere end 1,80 cm høje. Men nu er min ældste blevet 20 og min yngste er 16, så er jeg så småt

ved at indse, at der ikke er meget at stille op.«

Jodie Foster sammen med Brian Tyree Henry, Sterling K. Brown samt instruktøren Drew Pearce ved premieren på Hotel Artemis.

Efter mere at have arbejdet mere end 50 år i Hollywood, ved Jodie Foster om nogen, hvordan det er at være kvinde i en branche, der er kendt for at være præget af mænd. Metoo-bevægelsen og filmproducenten Harvey Weinsteins fald er nu ikke noget, den erfarne skuespiller har lyst til at kommentere på.

»Jeg vil ikke levere hurtige, små citater til noget, der kommer til at tage lang tid at forandre,« fastslår hun, men tilføjer, at hvis hun skal sige noget om kvinder i Hollywood, er det ganske enkelt, at der mangler flere.

»Der er heldigvis kommet flere kvinder til, siden jeg begyndte, men jeg har kun arbejdet med en kvindelig instruktør én gang i mit liv. Det er jo helt skørt, når man tænker på, hvor mange gange jeg har spillet rollen som superstærk kvinde, der klarer ærterne selv. Uden kvindelige instruktører mister vi alle de nuancer og perspektiver, kvinder kan byde ind med – og det er trist, for så får publikum ikke den fulde oplevelse.«

Udover arbejdet som skuespiller har Jodie Foster selv siddet i instruktørstolen mange gange, og hun har i lange perioder udelukkende fokuseret på den side af filmproduktion. I sin nye film står hun dog for første gang i fem år selv foran kameraet i rollen som en ældre sygeplejerske, der behandler velhavende kriminelle fra Los Angeles underverden og samtidig selv kæmper med tunge dæmoner og et stort misbrug.

Foster nyder, at hendes erfaring og succes har givet hende frihed til at vælge det, hun brænder for.

»Det er fantastisk, at jeg kan nøjes med at lave det, jeg selv vil. Der er ikke noget pres længere. For mig handler det ikke om at se mig selv på et billboard eller blive til en legetøjsfigur i eller anden ligegyldig franchise. Jeg vil hellere lave noget originalt. Jeg sagde ja til Hotel Artemis, fordi det er en nytænkende, kick-ass actionfilm – og jeg er vild med, at min karakters fysiske fremtoning mildest talt er langt fra glamourøs. Det er skønt at spille et menneske, som man kan se har levet. Hvor man kan se erfaringerne i alt lige fra kropsholdning til ansigtets folder. Jeg er muligvis snart den eneste, der kan levere dét,« griner Foster og hentyder tydeligvis til, at hun er indehaver af et af de få, kvindelige ansigter i Hollywood, der er fri for Botox og andre kosmetiske hjælpemidler.

Så på trods af både rynker og alder er det altså alligevel lykkedes skuespilleren, der begyndte som barnestjerne, at overtrumfe moderens spådomme om en kortvarig karriere. Jodie Foster stråler i hvert fald stadig skarpt på Hollywoods stjernehimmel.

Hotel Artemis har premiere den 26. juli.