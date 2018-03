En af årets paradisoer brillierede som 15-årig i et af Danmarks største talentprogrammer.

I sidste uge kunne vi fremvise en video af Mathias, som stillede op i ‘Danmark har talent’ for med egne ord at give den gas, men selvom han gav den gas, så udviste han dog ikke meget talent. Anderledes ser det dog ud med en anden af årets paradisoer, som også har været med i talentprogrammet.

Da Julie Lieberkind var bare 15 år gammel stod hun ansigt til ansigt med dommerne i programmet, og selvom hun var meget nervøs og måtte have to chancer på scenen, så var det altså en noget mere seriøs audition.

»Det var så nervepirrende at gå ind på scenen i ‘Danmark har talent’. Jeg var så nervøs, men jeg ville så gerne overvinde min frygt. Det lykkedes så ikke helt, da det jo desværre gik galt. Det var super ærgerligt, men kunne hurtigt mærke, da jeg begyndte, at det ikke ville gå, som jeg ønskede, at det skulle,« fortæller Julie og fortsætter:

»Jeg fik nogle gode tips fra dommerne, og det var selvfølgelig dejligt og positivt. Men det var jo også sådan, at man selv skulle have musik med, og det havde jeg så ikke vidst, så jeg skulle jo så ende med at synge uden noget musik til. Det var også det, der var med til at gøre mig helt vildt nervøs. Men jeg føler, at jeg er klar til at gøre det igen, men så skulle det så være ‘X Factor’ næste år. Jeg drømmer helt sikkert om en sangkarriere. Jeg vil gerne kunne leve af at synge.«

Julie gik ikke videre i ‘Danmark har talent’, da to af dommerne dømte hende ude, inden hendes sang var færdig, men det lod til, at det var hendes egen nervøsitet, der spændte ben for hende, og Jarlen gav hende da også det gode råd, at hun ikke måtte vågne op hver dag og tænke, at hun var bange for dagen, for så ville hun aldrig komme til at eje den dag.

Nu er Julie blevet tre år ældre, og det lader til, at hun har lagt nervøsiteten på hylden. Hun sang i hvert fald så meget på ‘Paradise Hotel’, at Lenny overvejede at stikke noget stort i munden på hende…

Se Julie i ‘Danmark har talent’ herunder:

