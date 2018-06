Hvis ikke han selv skulle vinde, så var Lenny en værdig vinder, mener Isac.

Det blev ikke Isac, der løb med titlen som vinder af ‘Paradise Hotel’ 2018. De fleste jurymedlemmerne valgte, at Lenny og Tine var mere værdige vindere end ham og Nadja, men det tager Isac meget pænt.

– Mathias og Fie overraskede mig. Jeg tænkte, at Lenny havde skidt så meget på dem, at det var til vores fordel. De sagde, at Lenny havde fortjent det mere, og det er fair nok. Men de ville ikke lade mig holde en forsvarstale, fortæller han.

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

Isac er dog enig i, at Lenny var en værdig vinder, og det var OK at han løb med sejren og pengene.

– Jeg havde ikke noget imod at tabe finalen, når Lenny smed kuglen på 500.000. Jeg synes, at Lenny havde fortjent at vinde. Hvis han havde smidt kuglen ved 100.000, så havde jeg haft det stramt over det, men nu smed han den på de 500.000, og det var fedt, siger Isac og fortsætter:

– Jeg var ærgerlig over, at det ikke var mig og Nadja, men jeg ved også, at hvis jeg var i finalen med Nadja, så havde jeg smidt kuglen på 50.000. Jeg havde ikke turde stole på, at vi skulle dele pengene. Nadja havde også smidt den. Det ved jeg.

LÆS OGSÅ: Vidste du? Der er telefoner rundt omkring på ‘Paradise’

Anderledes finale med en anden partner

Isac er dog overbevist om, at det hele havde set anderledes ud, hvis han havde haft en anden partner end Nadja.

– Det havde været mere retfærdigt, hvis jeg var i finalen med Elina eller Trine, og Lenny var i finalen med Nadja. Det havde været drømmescenariet, siger Isac.

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: ‘Paradise’-hunk har fundet kærligheden

Paradisoen havde ikke regnet med, at han ville nå så langt. Faktisk var hans målsætning bare at overleve første parceremoni, så man må sige, at han nåede sit mål – og dog.

– Jeg ville gerne have pengene, men fuck titlen, siger Isac.

LÆS OGSÅ: Så lang tid gik der, før Trine og Mathias blev rigtigt kærester

LÆS OGSÅ: Vidste du? Dét laver paradisoerne hjemme i Danmark

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.