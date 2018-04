I tirsdagens afsnit af TV3-programmet 'Luksusfælden' møder vi 55-årige Jeanne fra Brøndbyøster. Hun tror, at hun skylder omkring 900.000 kroner væk, og frygter, at hun aldrig bliver gældsfri.

Og det er langt fra 'god' gæld, som hun har opbygget. Det er blandt andet dyre forbrugslån og kviklån, som hun har 21 af totalt.

»Kviklånene er afdraget færdig, når jeg er 90 år,« siger hun grådkvalt til kameraet i aftenens program.

Derfor har hun bedt de to økonomiske eksperter Louise Frost og Kenneth Hansen om hjælp i programmet. Og det er noget af en øjenåbner for Jeanne, der har tre voksne børn.

En stor del af gælden skyldes nemlig, at hun bruger 19.000 kroner om måneden på 'diverse'. Og en stor andel er blevet brugt på at spille på spillemaskiner på nettet. Hun har i gennemsnit brugt 12.500 kroner om måneden, hvilket svarer til, at hun har spillet for 150.000 kroner på et år.

Og det viser sig at være endnu værre, når eksperterne fortæller, hvor mange penge hun har spillet og tabt i de seneste fire år. Det viser sig, at hun har spillet for omkring én million kroner, og hun har sammenlagt tabt 358.000 kroner.

»Det der er jo ikke at hyggespille,« siger datteren Camilla, der tydeligvist er chokeret over afsløringen.

Det kommer også frem, at Jeanne har løjet overfor Camilla. Hun har fortalt sin datter, at hun har haft brug for at låne penge til mad, men de penge er i stedet blevet spillet væk. Hun indrømmer også, at hun ikke har styr på sig selv, når det kommer til gambling på nettet.

Jeanne, der arbejder som SOSU-hjælper, bor til dagligt i en fireværelses lejelejlighed, og i et forsøg på at komme gælden til livs, så har hun taget et ekstra arbejde. Det betyder, at hun arbejder over 61 timer om ugen. Men pengene bliver desværre ikke brugt på afvikling af gælden, der er på lidt over én million kroner. Pengene fra det ekstra arbejde bliver i stedet brugt på fornøjelser og spillemaskiner på nettet.

Hun har sammenlagt et overforbrug på 5.300 kroner om måneden, hvilket kun kan lade sig gøre på grund af de mange dyre lån.

Se, hvordan det går, når hun får eksperterne på besøg tirsdag aften klokken 20.00 på TV3.