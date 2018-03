Beskyldninger og grove ord fyger gennem luften i realityprogrammet 'Divaer i Junglen'. Tonen mellem deltagerne har i den grad overrasket 48-årige Janni Ree, der også medvirker i programmet.

I sæsonpremieren, der bliver sendt 2. april, ser man blandt andet Caroline Petersen og Fie Laursen højlydt diskutere deres 'bitchfight, som de er uenige om, hvem startede.

»Jeg forstår ikke, hvad Caroline laver her. Hun er ikke en diva. Hun har bare onaneret og kneppet på tv,« siger Fie Laursen i starten af programmet, men sprogbruget bliver ikke pænere i løbet af programmet, fortæller Jannie Ree.

»Jeg kendte ikke nogen af pigerne på forhånd, så jeg må indrømme, at jeg får et chok,« siger hun til BT.

I videoen over artiklen kan du se Janni Ree læse nogle af de onde og grove kommentarer op, som hun har modtaget i årenes løb.

Janni Ree, der også medvirker i tv-programmet 'Forsidefruer,' indrømmer, at bølgerne kan gå højt under optagelserne på det program, men tonen er ikke nær så hård, som i 'Divaer i Junglen.'

»Det kan godt være, vi har nogle diskussioner i 'Forsidefruer,' men vi kalder ikke hinanden for 'luder' og 'bitch'. Der bruger de (Caroline og Fie, red.) meget hårde ord mod hinanden,« siger hun og lægger vægt på, at hendes søn og datter, der er jævnaldrende med Caroline og Fie, ikke agerer på samme måde:

»De taler ikke sådan. Det må være et led i opdragelsen. Hvis jeg så mine børn tale sådan på fjernsyn, ville jeg blive pinligt berørt. Alle kan komme til at sige noget, når man bliver gal. Men det er den tone, der er der. Mange unge taler sådan i dag. Det er en hårdere tone, end da jeg selv var ung.«

Janni Ree forsøger at gyde olie på vandene. Foto: TV3 Janni Ree forsøger at gyde olie på vandene. Foto: TV3

»De tænker nok mere her og nu og på deres 'fame'«

Janni Ree tror, det skyldes, at de unge kvinder nogle gange glemmer, at de er med i fjernsyn.

»Der kommer et tidspunkt, hvor de skal have et job og en fremtid. De er ikke særligt gamle, og det er ikke sikkert, at de kommer til at være i tv-branchen hele deres liv. Tit og ofte når man laver sådan noget, kan man ende med at blive en døgnflue. Jeg tror ikke, de tænker fremadrettet. De tænker nok mere her og nu og på deres 'fame'.«

Det kan nemlig ifølge Ree skabe problemer for dem, hvis de i fremtiden vil søge et job, at man kan Google alverdens frem om dem.

Af selvsamme årsag ville hun aldrig lade sine voksne børn deltage i programmer som 'Paradise Hotel.'

Til gengæld imponerer de unge kvinder hende på andre måder. Eksempelvis fremhæver hun Fie Laursens blog.

Udover Fie Laursen, Caroline Petersen og Janni Ree medvirker Sasha Klæstrup, Maja Bruun Larsen og Rikke Chili. Derudover kommer der til at medvirke fire helt almindelige håndværkere, som på ingen måder lever det samme liv, som de kendte deltagere.

I 'Divaer i Junglen' bliver deltagerne delt op i to lejre, der kæmper for deres overlevelse i Ecuadors jungle. Hver uge kæmper de også om, hvem der skal bo i en luksuslejr og en lortelejr. Vinderen løber afsted med 100.000 kroner på lommen.

I programmets to første sæsoner vandt Irina Olsen og Stephanie 'Geggo' Christensen.