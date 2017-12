Har du endnu ikke set Star Wars: The Last Jedi? Så kan du se traileren til filmen ovenfor

2017 blev et fremragende filmår, men nogle klarede sig naturligvis bedre end andre.

Hvis du mangler lidt inspiration til gode film efter en hård nytårsaften, kan du måske tage udgangspunkt i nogle af de bedste fra december 2017.

Den første er naturligvis den nyeste Star Wars-film.

Siden filmen fik premiere den 13. december har Star Wars: The Last Jedi indbragt 3,24 milliarder kroner i billetindtægter. Det skriver LA Times.

Den ottende Star Wars-film slår dermed Disneys Skønheden og Udyret, der lander på en andenplads med en indtjening på 3,16 milliarder kroner.

De fleste anmeldere var da også vældig begejstrede for The Last Jedi. Det kan du læse mere om her.

Men LA Times skriver, at den nye udgave af Jumanji fra 1995 muligvis også kan gøre et godt indhug i biografgængernes lommepenge.

Filmen, der er en ny udgave af filmen med Robbin Williams i hovedrollen, hedder Welcome to the Jungle, og den forventes at tjene over 1,1 milliard kroner i løbet af anden uge fra premieren.

Men også andre film klarede sig godt.

Blandt andre Pitch Perfect 3 og The Greatest Snowman var populære blandt biografgængerne i december 2017.

Traileren til Pitch Perfect 3 kan du se herunder.