Blachman får ikke mere mulighed for at lugte Vocaloca under armene.

Ægte X Factor-fans husker vokalgruppen fra første sæson som Thomas Blachman følte sig så provokeret af, at han midt under et liveshow gik op på scenen og duftede til en af pigerne i gruppen.

Men den tid er slut. Før fredag aftens X Factor-finale i DR Byen var Magnus og Ulrich fra Vocaloca mødt op for at overværet showet, og på den røde løber kunne de fortælle om gruppens opløsning, og hvad de i stedet laver i dag ti år efter de medvirkede i X Factor.

