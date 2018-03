Husker du Henrik, Maria, Christina og Andreas fra 'Min fede træner'? Sådan går det med dem i dag.

Det er efterhånden en hel del måneder siden, at ‘Min fede træner’ stoppede på TV3, og de tidligere deltagere har stået på egne ben længe. Spørgsmålet er, hvordan det er gået dem efter ‘Min fede træner’, og om de har kunnet fastholde dét vægttab, programmet fik kickstartet.

Henrik: 40 kilo lettere

Kira Eggers vendte op og ned på alt hjemme hos Henrik. Henrik var på daværende tidspunkt én af de deltagere, der smed allermest, og vægten sagde minus lidt over 20 kilo, da de tolv uger var gået. Henrik har fortsat sit vægttab, og i dag er der næsten røget det dobbelte.

»Det går stille og roligt. Jeg bliver jo ved med at tabe mig. Jeg har efterhånden tabt mig 40 kilo i alt,« fortæller Henrik til Realityportalen.

Kira Eggers har ikke sluppet sit tag i Henrik, og hun er stadig en stor hjælp.

»Jeg synes egentligt ikke, at det har været svært at holde fast efter programmet. Jeg snakker jo stadigvæk med Kira konstant og hele tiden. Hun er en kæmpe hjælp. Jeg spiser sundt og træner regelmæssigt. Engang imellem træner jeg så også med Kira. Så danser jeg rigtig, rigtig meget zumba. Jeg er blevet rigtigt bidt af det, og hvis jeg kan komme afsted med det, så danser jeg tre gange om ugen,« fortæller Henrik.

Henrik tabte fleste 20,4 kilo i 'Min fede træner'. Foto: TV3

Et før/efter-billede af Henrik, som nu har smidt omkring 40 kilo Foto: Privat

Christina: Tager en dag ad gangen

Christina tabte sig 12,5 kilo i løbet af programmet, hvor hun fulgte principperne i Mascha Vangs bog. Men det er svært at leve 100% efter principperne, og dét mærkede Christina efter programmet.

»Da programmet stoppede, og jeg begyndte at spise noget af det forbudte, f.eks. rugbrød og andre “almindelige” madvarer, begyndte jeg straks at tage på igen, selvom jeg fortsat trænede og holdte mig fra søde sager,« fortæller Christina og fortsætter:

»Det var som om, at min krop havde skreget efter nogle flere kalorier. Jeg tror ikke at jeg fik mere end 1000 kalorier om dagen, selvom jeg også trænede meget. Jeg var i den grad i underskud af kalorier, så da min krop begyndte at få nogle flere, var det som om den holdt på fedtet og kiloene.«

Ramt af sygdom

Et par måneder efter programmet blev Christina ramt af en virus på balancenerven, og dén gjorde hende meget syg.

»Fra den ene dag til anden var jeg sengeliggende og sygemeldt i 8 uger. Jeg tilbragte 8 uger i samme stilling i sengen, og alt sund kost og motion blev smidt væk. 3 måneder efter at programmet sluttede havde eg taget alle kiloene på igen, og 4 kilo mere endda,« fortæller hun og fortsætter:

»Det var et kæmpe slag i ansigtet, og jeg følte mig flov og ydmyget over at have stået foran hele Danmark i bedste sendetid og fortalt, hvor ulykkelig jeg var over min vægt, for så at tage alt på igen.«

Kampen mod kiloene på Facebook

På trods af nedturen, fortsatte Christina med at være aktiv på sin Instagram-profil, og her eskalerede det. Christina modtog nemlig beskeder fra piger, som stod i samme situation som hende.

»Det åbnede nogle døre, og pludselig følte jeg, at jeg faktisk blev set og hørt for den pige jeg var. ikke mit udseende, ikke min krop eller vægt, men for den sjove, udadvendte og festlige pige, jeg egentlig er,« fortæller Christina, der også blev kontaktet af tøjfirmaer med henblik på promovering og booket ind til foredrag.

Alligevel nagede vægten hende stadig, og i december besluttede hun sig for at oprette en vægttabsgruppe på Facebook.

»Pt. har 550 medlemmer smidt over 1500 kilo på bare to måneder! Gruppens formal er at støtte, guide og vejlede hinanden i form af komplimenter, motivation, råd, vejledning, kost og træningsideer. Denne motivationsgruppe medvirkede til, at jeg på bare en måned smed 8 kilo. Og på den helt rigtige måde. Ingenting er forbudt, men jeg spiser med måde, og træner forsat meget,« fortæller Christina, der går efter en drøm om at komme ned på 70 kilo, men som samtidig understreger, at hun tager en enkelt dag ad gangen.

Sådan ser Christina ud i dag. Foto: Privat

Maria: Var under 80 kilo

Maria formåede i løbet af programmet at tabe sig 10,2 kilo med hjælp fra Sara Maria Franch-Mærkedahl. I dag har Maria og Sara Maria stadig kontakt, og træning er blevet en vigtig del af Marias liv.

»Det går ok. Jeg har desværre taget lidt på igen, men jeg er tilbage på rette spor, og jeg er ved at tabe mig igen. Jeg holder min træning fra programmet, så jeg træner stadigvæk fem gange om ugen, og det er blevet en vigtig del af min hverdag,« fortæller Maria til Realityportalen.

På trods af, at Maria har taget lidt på igen, så var hun helt nede på 80 kilo, da hun blev gift. Hun arbejder lige nu på at tabe sig 15 kilo.

»Jeg træner og spiser sundt. Jeg er tilbage på kosten fra programmet, og jeg lever uden sukker samt uden stivelse. Men når det er sagt, så er jeg ikke super fanatisk, så jeg nægter ikke mig selv alt. Min plan er at afprøve sense kost af snart,« fortæller hun.

Marias er iøvrigt tilmeldt tre forskellige løb, hun gerne vil gennemføre i år. Alle tre på 10 kilometer.

Maria i dag. Foto: Privat

Maria i dag. Foto: Privat

Andreas: Træner til halvmarathon

Andreas og Frederik Fetterlein fik ikke gennemført projektet, da Frederik Fetterlein simpelthen ikke kunne tage 20 kilo på. Dermed kom makkerparret ikke til at svede sammen i træningscentret. Andreas har dog selv givet den en skalle fra starten af 2018.

»Det går fint. Jeg har fra starten af året besluttet mig for at træne og spise sundt, så jeg har tabt mig 10 kilo. Jeg nåede aldrig rigtig at være med, så jeg nåede ikke rigtigt at tabe mig, men da 2018 startede besluttede jeg mig for, at jeg ville gøre noget på egen hånd. Så jeg giver den gas, og jeg træner op til en halvmarathon. Jeg knokler på,« fortæller han til Realityportalen.

