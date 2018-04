Tv-serien 'How I Met Your Mother', der nærmest har nået kultstadie, har gennem årene medført mange konspirationsteorier om seriens egentlige handling, og nu bekræfter en af skuespillerne en teori, der kan ændre alt.

'How I Met Your Mother' er en komedieserie centreret omkring karakteren Ted Mosby, der bliver spillet af Josh Randor. I løbet af seriens ni sæsoner bliver handlingen bundet sammen af, at Ted Moseby sidder flere år i fremtiden og fortæller sine teenagebørn om, hvordan han mødte deres mor.

Men en ny konspirationsteori sætter spørgsmåltegn ved, om vi overhovedet kan stole på, hvad Ted Moseby fortæller.

Det skriver Digital Spy.

I løbet af serien bliver Barney Stinson vist frem som en ægte skørtejæger. Han er manden, der altid ved, hvordan kvinderne skal lokkes med hjem under dynen.

Men ifølge teorien har Ted Mosby overdrevet Barney Stinsons trang til kvinder for at sikre sig, at de to teenagebørn holder med ham i hele trekantsdramaet mellem Barney Stinson, Ted Mosby og Robin Scherbatsky.

»Historien er fortalt af en Ted i fremtiden, der prøver på at få sine børn til at acceptere, at han genoptager forholdet til Robin, efter hun er blevet skilt fra Barney. Derfor blev Ted nødt til at få det til at lyde som om, at Barney var en meget skidt fyr for at retfærdiggøre, at han er sammen med sin bedste vens ekskone,« skriver bloggeren gingersaurus på Tumblr.

Det er denne teori, der har medført, at skuespiller Neil Patrick Harris også stiller spørgsmål ved Ted Mosbys troværdighed.

»Jeg tror, det er meget rigtigt. Hvis man ser på historiens opbygning og tager i betragtning, at det er Ted, der fortæller det til sine børn, er der en god sandsynlighed for, at det hele er overdrevet,« fortæller Niel Patrick Harris.

I samme omgang refererer skuespilleren endda til den episode, hvor Barney Stinson og Robin Scherbatskys forhold er ved at dø ud.

Her beskriver Ted Mosby, hvordan de begge har ladet deres udseende stå til, og hvor ulykkelige de begge var i forholdet. Ifølge skuespiller Neil Patrick Harris, er det et klart eksempel på, at Ted Mosbys fortælling ikke er helt efter bogen.

Så måske er Barney Stinson ikke så succesfuld en skørtejæger, som vi gik og troede.