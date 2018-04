Ovenfor i traileren for 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales' ses Geoffrey Rush i rolen som Davy Jones

Efter falske sex-beskyldninger er Geoffrey Rush ifølge sine advokater blevet 'angstfyldt og selvdestruktiv eneboer'

#MeToo-bevægelsen har været med til at fælde formodede sex-monstre som Harvey Weinstein og Kevin Spacey. Men når anklagerne er tvivlsomme, så trues også uskyldige liv med ødelæggelse.

Og ét af disse tilhører Oscar-vinder og 'Pirates of the Caribbean'-stjernen Geoffrey Rush.

Ifølge BBC og den britiske avis The Telegraph bevæger den 66-årige australske stjerne, der i 1996 vandt en Oscar for sin rolle i filmen 'Shine', sig således sjældent uden for en dør.

ifølge sine advokater og venner af stjernen, der også har scoret roser for sin skurkagtige rolle som Davy Jones i 'Pirates of the Caribbean'-serien, er Rush stort set holdt op med at spise og sove. Og i et interview med The Telegraph udtrykker flere uvangivne kilder frygt for Geoffrey Rushs liv.

Nedturen begyndte ifølge BBC med en artikel i den australske avis Daily Telegraph.

Her blev Geoffrey Rush anklaget for upassende opførsel over for en kvindelig kollega under en teateropførsel af Shakespeare-stykket 'King Lear'.

I overskriften blev Geoffrey Rush udnævnt til 'King Leer' -( Kong Glosuppe). Og selvom det ikke stod der direkte, blev det stærkt antydet, at Rush var skyldig i meget mere end blot at stirre på den kvindelige kollega.

Siden er der ifølge BBC blevet sået alvorlig tvivl omkring anklagerne imod Rush. Men ifølge skuespillerens advokater er skaden sket.

Således anser Geoffrey Rush i dag (ifølge advokaterne) sin egen karriere som 'værdiløs'. Han har ingen interesse i nye film- eller teaterjob. Og lige før jul trak den 66-årige skuespiller sig desuden fra sin post som præsident for foreningen 'Australian Academy of Cinema and Television Arts'.

»I dette klima af antydninger og uforsvarlig journalistik er denne position blevet uudholdelig,« skriver Rushs advokater i et sagsanlæg imod den australske tabloidavis.

I anklageskriftet skriver advokaterne endvidere:

»Hr. Rush lider af angst, han tager medicin for lidelsen, og han går sjældent uden for en dør. Han vågner op hver morgen overvældet af en følelse af sorg. Og på grund af den uforsvarlige journalistik sættes Hr. Rush nu konstant i forbindelse med andre individer, der af 'MeToo'-bevægelsen anklages for alvorlige sexovergreb.«

Geoffrey Rush forlanger angiveligt ikke millionerstatning, men derimod en uforbeholden og offentlig undskyldning fra The Daily Telegraph, der har hovedkontor i Sydney, Australien.

I det modsatte ringhjørne har avisen svaret, at den i sin dækninig hverken beskriver Rush som 'pervers' eller 'sexmisbruger'. Og dén omvendte undskyldning fyldt med nye antydninger, har kun gjort Geoffrey Rush' advokater endnu mere vrede.

I øjeblikket skulle Geoffrey Rush være igang med optagelserne til to nye film. Men han har pt trukket sig fra alt film- og teaterarbejde.

Geoffrey Rush har været gift med den australske skuespiller Jane Menelaus siden 1988. Sammen har de to børn på 23 og 26 år.