Det næste kapitel i historien om vikingerne er klar til dit tv senere i år.

Nu står det klart, hvor længe vi skal vente på næste del af historien om vikingerne i successerien ‘Vikings’. I slutningen af november har streamingtjenesten HBO Nordic nemlig dansk premiere på den anden og sidste del af sæson 5. Det skriver HBO Nordic på Facebook.

– Dine bønner er blevet hørt, men guderne forlanger tålmodighed. Vikings sæson 5B får premiere den 29. november på hbonordic.com. Alle tidligere sæsoner bliver tilgængelige igen samme dag, skriver streamingtjenesten.

Den femte sæson af ‘Vikings’ består af 20 episoder, men den er delt op i to dele. I slutningen af 2017 og frem til 24. januar løb den første del af sæsonen over skærmen, og et lille år senere får seerne altså næste del af historien. Og dramaet fortsætter, hvor det sluttede efter afsnit ti.

Ragnar Lothbroks sønner kæmper en hård kamp om magten, og den netop offentliggjort trailer for sæsonen viser tydeligt, at der stadig er masser af drama og blodige kampe i vente for seerne.

Det ligger allerede fast, at ‘Vikings’ også får en sjette sæson, der kommer til at bestå af 20 episoder.

I videoen over artiklen kan du se traileren for den anden del af sæson 5.

